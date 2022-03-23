Acılı baba 17 gündür hastanede kızının gözünü açmasını bekliyor - Son Dakika
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Acılı baba 17 gündür hastanede kızının gözünü açmasını bekliyor

23.03.2022 16:44
Acılı baba 17 gündür hastanede kızının gözünü açmasını bekliyor

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu ağır yaralanan çoğun ailesi, hastanede kızlarının gözünü açmasını bekliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu ağır yaralanan çoğun ailesi, hastanede kızlarının gözünü açmasını bekliyor.

Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra Melin Pınar'ın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Genel durumu kötü olan ve beyin hasarı oluşan Pınar'ın tedavisine mekanik ventilatörde devam ediliyor. Bilinci kapalı olan çocuğun nefes alabilmesini sağlamak için trakeostomi (nefes borusuna tıbbi amaçlarla gırtlak seviyesinin altından dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi) açıldı.

Hastanede 17 gündür yoğun bakım servisinin kapısında bekleyen baba Murat Pınar, AA muhabirine, kızının sağlığına kavuşması için her gün dua ettiklerini söyledi.

Hastanede kızının uyanmasını beklediklerini anlatan Pınar, şunları kaydetti:

"Kalbi de ilaçla çalışıyor. Nabzı 35'lere kadar, tansiyonu 7'ye düştü, doktorlar müdahale ettiler, makineye bağladılar. Cihazla nefes alıyordu, boğazından trakeostomi açıldı. Bugün MR sonucu çıktı, doktorlar beynin bu saatten sonra dönemeyeceğini, çok kötü durumda olduğunu söylediler. Beyinde ciddi hasar varmış. Size bakım eğitimi vereceğiz, kan değerleri düzelince sadece oksijenle yaşayabilecek hale geldiğinde eve çıkartacaksınız dediler. İnşallah kızım uyanacak, 'parmağımı tutacak, baba' diyecek, onu bekliyorum. Elini tutuyorum, ayağını öpüyorum hiçbir tepki yok. Gözlerini açmıyor."

"Kızımın hayali koşmaktı"

Kızına daha detaylı bakılmasını isteyen Pınar, kamyon şoförüyle ilgili şikayetçi olduğunu, kaza yerinde ölçümler yaptıklarını anlattı.

Mahra'nın koşmayı çok sevdiğini ifade eden Pınar, "Hayali koşucu olmaktı, kazadan bir hafta önce form doldurmuştu. Seçmelere katılacaktı. Öğretmeni de 'Mahra'nın koşmaya çok hevesi var.' demişti. Sonuna kadar arkandayız kızım, koş demiştim." dedi.

Pınar, sahipsiz köpeklerin insanların canına mal olduğunu, bununla ilgili tedbir alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Acılı baba 17 gündür hastanede kızının gözünü açmasını bekliyor - Son Dakika


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