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Acılı baba: "Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye" - Son Dakika

Acılı baba: "Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye"

28.11.2021 15:13

Acılı baba: "Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye" Trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Taha Göktaş dualarla uğurlandı Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişiyle birlikte aynı araçta bulunan ve hayatını kaybeden Makine Mühendisliği öğrencisi Yusuf Taha Göktaş, Zonguldak'ın...

Acılı baba: "Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye"

Trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Taha Göktaş dualarla uğurlandı

ZONGULDAK - Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişiyle birlikte aynı araçta bulunan ve hayatını kaybeden Makine Mühendisliği öğrencisi Yusuf Taha Göktaş, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gebze-Orhangazi-Bursa- İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında dün sabah kaza meydana geldi. Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa A. yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontroller sonrası, sürücü Muratcan Kaya ile birlikte Yusuf Taha Göktaş (22), A. Talip Tığlı ve Tarık Kesekçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

İnsansız Hava Aracı çalışmalarında da yer alan Yusuf Taha Göktaş için öğle namazını müteakip Kepez Tepe Camiinde cenaze töreni düzenlenirken, gencin ölümü ilçede büyük üzüntüyle karşılandı.

İsmet İnönü İlkokulu öğretmeni Nida Göktaş ve Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Kerem Göktaş'ın oğulları Taha Göktaş'ın cenazesine Bursa'dan üniversiteli yüzlerce genç, aile yakınlarının yanı sıra, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölge esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yusuf Taha'nın ailesi cenazede güçlükle ayakta durduğu görülürken, arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazede konuşma yapan acılı baba, oğlunun her zaman kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Baba Göktaş, "Acıyı ifade etmek gerçekten çok zor. Rabbim biliyor ki bu şikayetim değil, sadece benim acziyetim. Ondan geldik, ona dönüyoruz. Gözyaşımı, acımı dindiremiyorum. Ama bunu asla şikayet etmiyorum ya Rabbi. Adını Yusuf koydum, Yusuf yüzlü, Yusuf ahlaklı olsun diye. Hep bizi mutlu etti, hep bizi sevindirdi. Mutlu etmek için de çalıştı çabaladı. Oğlum ben gerçekten senden razıyım. Allah da senden razı olsun." Diyerek cenazeye katılanlara haklarını helal etmesini istedi.

Yusuf'un görev yaptığı dernekten cenazeye katılanlar da Göktaş ailesinin acısını paylaştı. Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Yusuf'un çok güzel bir genç olduğuna, bu memleket için gecesini gündüzüne kattığına, bütün ideallerini, hayallerini bunlarla süslediğini hepimiz şahadet ediyoruz. Acı büyük, ciğerimiz yanıyor. Bursa'dan üniversiteli arkadaşları ile birlikte Yusuf'un yanında olduk. Türkiye'de şuan herkes Yusuf kardeşimiz için dua ediyor."

Alınan helallik ve kılınan namazın ardından Göktaş'ın cenazesi tekbir sesleriyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yusuf Taha Göktaş, Gebze Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyan ve Yedi Hilal Derneği'nde Teknoloji Takımları sorumluluğunu yürütüyordu.

Acılı baba: Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye
Acılı baba: Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye
Acılı baba: Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye
Acılı baba: Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye
Acılı baba: Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye
Acılı baba: Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye
Acılı baba: Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye

Makine Mühendisliği, Zonguldak, Ereğli, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acılı baba: 'Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye' - Son Dakika


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