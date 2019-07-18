Son Dakika Haberleri: Acılı baba: "Benim ciğerlerim yandı başkasının yanmasın"
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Acılı baba: "Benim ciğerlerim yandı başkasının yanmasın"

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki bir mezrada teröristlerin önceden yerleştirdiği tahmin edilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çocuğu hayatını kaybeden baba Ekber Güloğlu, "Benim ciğerlerim yandı başkasının yanmasın" dedi.

Acılı baba:
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki bir mezrada teröristlerin önceden yerleştirdiği tahmin edilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çocuğu hayatını kaybeden baba Ekber Güloğlu, "Benim ciğerlerim yandı başkasının yanmasın" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, beraberinde Pertek ve Ovacık Belediye Başkanlarıyla birlikte Ovacık İlçesi Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda'nın ailesi'ni ziyaret etti. Taziye verip baba Ekber ve anne Cevriye Güloğlu görüşen Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileklerini iletti.

Olay anını anlatan baba Ekber Güloğlu, Nupelda ve Ayaz'ın olay günü yemek yedikten sonra dışarı çıktıklarını belirterek, "İki üç dakika sonra patlama meydana geldi. Gittiğimizde ikisi de yerdeydi. Nereden geldi, neydi bilmiyoruz. O bölgeden sürekli çocuklar, biz geçiyorduk, hayvanlarımız geçiyordu. Benim ciğerlerim yandı başkasının yanmasın artık" dedi.

Daha sonra Erol anne Cevriye, baba Ekber Güloğlu ile yakınları Nupelda ve Ayaz'ın mezarını ziyaret etti. Gözyaşlarının döküldüğü ziyarette anne Cevriye Güloğlu ise Zazaca ağıtlar yaktı. - TUNCELİ
Tunceli, Ovacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:21 Kaynak: İHA
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