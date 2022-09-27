Acılı babaanne cesedi derin dondurucuda bulunan küçük Nazlı'ya yapılan işkenceyi bağırarak anlattı - Son Dakika
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Acılı babaanne cesedi derin dondurucuda bulunan küçük Nazlı'ya yapılan işkenceyi bağırarak anlattı

27.09.2022 15:56

Gaziantep'te cesedi derin dondurucuda bulunan ve darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın babaannesi torununa yapılan işkenceyi bağırarak anlatırken, "Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cansız bedeni derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı, tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, olayla ilgili kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. Torununun cansız bedenini gören babaanne Sevim Erbay, çocuğa yapılan işkenceye ait izleri görünce sinir krizi geçirdi.

CANSIZ BEDENİ DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

Müge Anlı'nın programına kayıp çocuklarının bulunması için başvuran Melissa İlhan'ın ifadeleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçirdi. Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mehmet Aksu'ya ait giyim mağazasının mutfağının derin dondurucusunda ölü olarak bulundu.

Küçük Nazlı'nın cansız bedenini teşhis eden babaanne yapılan işkenceyi bağırarak anlattı

2 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ı öldürerek cesedini derin dondurucuda saklayan 2 zanlı ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken babaanne Sevim Erbay, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gelerek torunun cesedini teşhis etti.

Babaanne, vahşetin detaylarını anlattı

"BOYNUNU KIRMIŞLAR"

Daha sonra açıklamalarda bulunan Sevim Erbay, Lina'ya yapılan işkence izlerini tek tek anlattı. Yaşanan vahşeti bağırarak anlatan babaanne, "Çocuğun bütün vücudunda sigara izleri var. Her yeri kapkara mosmor olmuş. Komple şişmiş, patlamak üzereydi. Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda duruyormuş. O anneleri Melisa'yı asın. Bunu anneleri Melisa, Mehmet Aksoy, Gamze, Kiraz hep beraber yaptı" diye konuştu.

Babaanne, vahşetin detaylarını anlattı
YORUMLAR (1)
  • Hüseyin Karaman: artık gercek ceza sistemi cıksın uc ay sonra kıravat takarak sartlı hıkayesınden faydalanılmasın bu tıp suc ıslyenler dırek oldurulsun. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Gaziantep'te haklarında suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı Gaziantep'te haklarında suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı Darbedilerek öldürüldüğü belirlenen 3 yaşındaki kız çocuğu derin dondurucuda bulundu Darbedilerek öldürüldüğü belirlenen 3 yaşındaki kız çocuğu derin dondurucuda bulundu
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Müge Anlı, Gaziantep, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Acılı babaanne cesedi derin dondurucuda bulunan küçük Nazlı'ya yapılan işkenceyi bağırarak anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acılı babaanne cesedi derin dondurucuda bulunan küçük Nazlı'ya yapılan işkenceyi bağırarak anlattı - Son Dakika
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