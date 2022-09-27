Acılı babaanne cesedi derin dondurucuda bulunan küçük Nazlı'ya yapılan işkenceyi bağırarak anlattı

Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cansız bedeni derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı, tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, olayla ilgili kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. Torununun cansız bedenini gören babaanne Sevim Erbay, çocuğa yapılan işkenceye ait izleri görünce sinir krizi geçirdi.

CANSIZ BEDENİ DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

Müge Anlı'nın programına kayıp çocuklarının bulunması için başvuran Melissa İlhan'ın ifadeleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçirdi. Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mehmet Aksu'ya ait giyim mağazasının mutfağının derin dondurucusunda ölü olarak bulundu.

2 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ı öldürerek cesedini derin dondurucuda saklayan 2 zanlı ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken babaanne Sevim Erbay, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gelerek torunun cesedini teşhis etti.

"BOYNUNU KIRMIŞLAR"

Daha sonra açıklamalarda bulunan Sevim Erbay, Lina'ya yapılan işkence izlerini tek tek anlattı. Yaşanan vahşeti bağırarak anlatan babaanne, "Çocuğun bütün vücudunda sigara izleri var. Her yeri kapkara mosmor olmuş. Komple şişmiş, patlamak üzereydi. Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda duruyormuş. O anneleri Melisa'yı asın. Bunu anneleri Melisa, Mehmet Aksoy, Gamze, Kiraz hep beraber yaptı" diye konuştu.