Acılı babadan eşine ve oğluna hüzünlü veda - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Acılı babadan eşine ve oğluna hüzünlü veda - Son Dakika

Acılı babadan eşine ve oğluna hüzünlü veda

6 saat önce

Tokat'ta 10 yaşındaki oğlunu 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden anne ve oğlu, Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Acılı babadan eşine ve oğluna hüzünlü veda, System.String[]

Tokat'ta 10 yaşındaki oğlunu 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden anne ve oğlu, Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Tokat'ta iki gün önce psikolojik tedavi gören Tuğba Uzun, 10 yaşındaki oğlu Kayra Uzun'u 12 yerinden bıçaklayarak öldürmüş ve ardından da evin mutfak kısmında bulunan doğalgaz borusuna kendisini asarak intihar etmişti. Tuğba Uzun ve 10 yaşındaki oğlunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Sivas'a getirildi. Uzun ve oğlu için Mehmet Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede acılı baba Mustafa Uzun ve aile gözyaşlarına boğuldu. Anne ve oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi. Anne ve oğlunun cenazelerinin cenaze aracında yan yana konması aileyi duygulandırdı.


Tuğba Uzun'un olayın yaşandığı gün özel bir okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi oğlu Kayra ile birlikte karne dağıtım törenine katıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin cinayet şüphesi üzerine evde yaptığı detaylı çalışmada, evin kapısının içeriden kilitlendiği tespit edildi. - SİVAS

Tokat, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
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