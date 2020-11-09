- Acılı babanın yardım çığlıkları - Son Dakika

-Acılı babanın yardım çığlıkları

Baba Bilal Çoban: "Tek istediğim oğlumun tedavi edilmesi"

DENİZLİ - Denizli'de yaşayan 49 yaşındaki Bilal Çoban, cezaevinde geçirdiği beyin kanaması sonucunda konuşma yetisini kaybeden, görme kaybı yaşayan ve yürümekte zorlanan 24 yaşındaki oğlunun tedavi edilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde tek başına yaşayan 49 yaşındaki Bilal Çoban, 2016 yılında hırsızlık, gasp ve yağmalama gibi suçlardan 20 yıl ceza alarak gönderildiği Denizli D Tipi Cezaevi'nde rahatsızlanan 24 yaşındaki oğlu Murat Çoban'ın tedavi edilmesini istedi. Oğlu Murat Çoban'ın 2018 yılının Eylül ayında kimyasal madde kullanımından dolayı beyin kanaması geçirdiğini, geçirdiği beyin kanaması sonucunda konuşma yetisini kaybettiğini, 3 metreden ilerisini göremediğini ve yürüyemez duruma geldiğini söyleyen baba Çoban, "Tek isteğim oğlumun tedavi edilmesi" dedi.

"Oğlum yürüyemez hale geldi"

Oğlu Murat Çoban'ın 14 yaşında uyuşturucu batağına düştüğünü anlatan Çoban, "Bu maddelere ulaşmak için çeşitli suçlar işledi. Yaşı tutmadığı için kısa süreli cezalar alarak dışarıya çıktı. 20 yaşına geldiğinde ise hırsızlık, gasp ve yağmalama suçlarından yakalandı ve 20 yıl ceza aldı. 2018 yılının Eylül ayında kimyasal madde kullanımından kaynaklı beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması sonrasında konuşma yetisini kaybetti, 3 metreden ilerisini göremiyor ve beynindeki dengesizlikten dolayı oğlum yürüyemez hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumun elinden kim tutacak?"

Bir ceza aldığını ve bu cezaya itiraz olmadığını söyleyen baba Çoban, "Aradan 2 yıllık süreç geçti. Şu anda babası olarak arkasında ben varım ama yarın ne olacağımın garantisi yok. Ben bu dünyadan göçüp gidersem benim çocuğumun elinden kim tutacak? Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, oğlum cezaevindeyken devletin onun elinden tutmasını istiyorum" diye konuştu.

Bin 800 lira maaş aldığını dile getiren Çoban, "Oturduğum ev kira, oğlumun sorunları var. Bana avukat tut diyorlar ama ben bu maaş ile nereye yeteyim? Benim bütçem avukat tutmak için yetmiyor. Evladın en kötüsü baldan tatlıdır. İçi yanık bir baba olarak söylüyorum, Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. İnşallah sesimizi duyarlar. Ben çocuğumu çıkarsınlar demiyorum, cezasını çeksin. Benim bir baba olarak tek isteğim çocuğumun bir an önce tedavi edilmesini istiyorum. Ben cezaevinden çocuğumun cenazesini almak istemiyorum. İçeriye nasıl girdiyse öyle çıksın istiyorum" dedi.