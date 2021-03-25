Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR 'Acılı' diye çalışana fırlatılan çiğ köftenin, 'silah' sayılması talep edildi - Son Dakika

'Acılı' diye çalışana fırlatılan çiğ köftenin, 'silah' sayılması talep edildi

AFYONKARAHİSAR'da verdiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle Yılmaz Koç'a (20) elindeki dürümü fırlatarak, darbeden Gurur Şenel hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 'silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamalarından 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Gurur Şenel'in, Yılmaz Koç'a fırlattığı çiğ köfte dürümünün ise 'silah' sayılması talep edildi.

Olay, 23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'ndeki bir çiğ köfteci dükkanında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Gurur Şenel, acısız istediği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'a elindeki çiğ köfte dürümünü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden Gurur Şenel, Koç'a yumruklar savurdu. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili polis, Yılmaz Koç'u yumruklayan Gurur Şenel'i yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Gurur Şenel, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

KARDEŞİ İŞ YERİNE SALDIRDI

Olaydan bir gün sonra ise çiğ köfteci bu kez Gurur Şenel'in kardeşi Hüseyin Şenel tarafından hedef alındı. Elindeki içki şişesini fırlattığı iş yerinin camını tekmeleyen Hüseyin Şenel, ardından dükkanın önündeki sehpayı fırlatarak, camı kırdı. Dükkan önünde duran motosiklete de tekme atarak zarar veren Hüseyin Şenel, kaçtı. Hüseyin Şenel polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gurur Şenel ve kardeşi Hüseyin Şenel işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Gurur ve Hüseyin Şenel kardeşler bir süre sonra serbest bırakıldı.

'ÇİĞ KÖFTE SİLAH SAYILSIN'

Olayla ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Gurur Şenel'in, 'silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamalarından 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Gurur Şenel'in çiğ köftenin acı olması nedeniyle Yılmaz Koç ile tartıştığı, ardından öfkeye kapılıp, elindeki çiğ köfte dürümünü Koç'un yüzüne fırlatıp, küfrederek, darbettiğine yer verildi. Gurur Şenel'in elindeki dürümü Yılmaz Koç'a zarar verme kastıyla yüzüne fırlattığı, yüzüne vurup tekmelediği için 'kasten yaralama' suçunu işlediğine işaret edilen iddianamede, çiğ köfte dürümünün Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 'silah' olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. İddianamenin çiğ köfte dürümünün silah sayılmasına ilişkin bölümünde, Çiğ köfte dürümünün ebadı, sertliği ve atılan mesafenin yakınlığıyla müştekinin yüzüne isabet etmesi, sonrasında şüphelinin öfkesine hakim olamayarak tekme ve tokatla eylemine devam etmesi nedeniyle kastının yoğunluğu göz önüne alındığına, yüze fırlatılan çiğ köfte dürümünün saldırıda kullanılmaya ve yaralamaya elverişli silahtan sayılması gerekmektedir denildi.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMAMALI

Sanık hakkında uzlaştırma hükümlerinin uygulanmayacağı ve yargılama aşamasında da takdir indirimi almaması gerektiği yönünde görüş bildirilen iddianamede, olay neticesinde oluşan toplumsal tepkiye rağmen, şüphelinin sosyal medya paylaşımlarıyla suçunu haklı göstermeye çalıştığı, tutum ve davranışları nedeniyle kardeşi tarafından 1 Mart 2021'de ilk olayın meydana geldiği iş yerine aynı şekilde saldırı olduğu, şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınmak üzere yapılan telefonla davete rağmen ifade vermeye gelmeyeceğini beyan ettiği ve soruşturma makamlarından kurtulma adına kaçma girişiminde bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Sanığın yakınlarının ikametlerinde yapılan araştırmalar sonucunda yakalanabildiği, olay nedeniyle pişmanlık duymadığı ve suça meyilli kişiliği bulunduğu belirtilen iddianamede, bu durumun devam edebileceği göz önüne alınarak, sanık hakkında takdir indirimi nedenlerinin uygulanmaması gerektiği talep edildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ali Fuat GÜÇLÜERAFYONKARAHİSAR, (DHA)-