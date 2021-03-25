AFYONKARAHİSAR 'Acılı' diye çalışana fırlatılan çiğ köftenin, 'silah' sayılması talep edildi - Son Dakika

'Acılı' diye çalışana fırlatılan çiğ köftenin, 'silah' sayılması talep edildi (2)

'ÖZÜR DİLEDİLER'

Afyonkarahisar'da verdiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle Yılmaz Koç'a elindeki dürümü fırlatarak, darbeden Gurur Şenel ile bu olaydan sonra iş yerine saldıran kardeşi Hüseyin Şenel'in, serbest bırakılmasının ardından iş yerine ziyarette bulunduğu öğrenildi. Çiğ köfte işletmesinin sahibi Abdulkadir Demirel, Gurur ve Hüseyin Şenel kardeşlerin kendilerini ziyaret ettiğini ve çok olumlu bir görüşme yaptıklarını anlatan Abdulkadir Demirel, "Görüşme güzel geçti. Özür dilediler, çalışanımızdan bilhassa özür dilediler. Çiçek yaptırmışlar sağ olsunlar, böyle bir olayın yaşanmasını kendilerinin de istemediklerini ve üzgün olduklarını belirtti. Bundan sonraki süreçte artık hukuki çerçevede devam edecek. Arkadaşımızın, çalışanımızın şikayeti devam ediyor. Artık bundan sonraki süreçte neler olur bilemiyorum. Bizim mala zarar vermeden dolayı bir şikayetimiz vardı, tabii arkadaşlar tahliye olmadan önce yakınları geldi. Özür dilediler, çok olumlu bir görüşme oldu. Zaten zararımız da karşılandı, o konu da hiçbir sıkıntı olmadı. Biz de şikayetimizi geri çektik" dedi.

'ÇİĞ KÖFTENİN SİLAH OLARAK SAYILABİLECEĞİ AKLIMA EN SON GELECEK ŞEYDİ'

Çiğ köftenin silah olarak sayılmaya çalışılması ile ilgili de konuşan Demirel, "Bir hukukçu değilim ama biz de şoktayız. Yıllardır ben bu sektördeyim, çiğ köftenin silah olarak sayılabileceği aklıma en son gelecek şeydi. Hayırlısı olsun" diye konuştu.