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Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş - Son Dakika

Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş

03.06.2021 11:04
Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş, System.String[]

Iğdır'da kaybolduktan 5 yıl sonra, boşandığı kocası tarafından öldürülüp çelik sandık içinde gömüldüğü öğrenilen Nesrişah Yorgun'un kızı Naride Nur Yıldızhan, yaşadığı korkunç gecesini anlattı. Babasının, annesinin birasına hap attığını, ardından da kucağında yatağına taşıdığını söylerken Yıldızhan, kendisine de içtiği meyve suyundan sonra uyuyakaldığını belirtti. Bir süre sonra uyanan Yıldızhan, babasının kendisine, "Annenin burnuna yumruk vurdum, kanadı o da evi terk etti" dediğini iddia etti.

Topçular Mahallesi 111'inci Sokak'taki Akçay Apartmanı 5'inci katında oturan Naride Nur Yıldızhan, 7 Kasım 2016'da Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak babası Eyüp Yıldızhan'ın, kendisi ve kardeşlerinin hürriyetini tahdit ettiğini, boşadığı annesi Nesrişah Yorgun'u da bıçaklayarak öldürdükten sonra kan izlerini temizleyip cesedi de arkadaşıyla taşıdığı ihbarında bulundu.

Gözaltına alınan Eyüp Yıldızhan, "Ben karımı öldürmedim. Kendisi kayıp ben de merak ediyorum" diye ifade verdi. O dönem cinayet tespit edilemediği için dosya arşive kaldırılırken, Nesrişah Yorgun için de arama kaydı hazırlandı. Eyüp Yıldızhan, çocuklarına yönelik 'hürriyeti tahdit' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

CANSIZ BEDENİ 5 YIL SONRA BİNANIN BODRUMUNDA BULUNDU

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, 4 ay önce Nesrişah Yorgun'un dosyasını yeniden açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldıkları izinle soruşturmayı derinleştiren ekip, olayı sil baştan incelemeye aldı. Ekipler, Eyüp Yıldızhan'ın olaydan önce yaptırdığı çelik bir sandığı evine taksi ile götürdüğünü belirledi. Ulaştıkları taksi şoförünün çelik sandığı doğrulaması üzerine polisler, olayın yaşandığı tarihteki kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, sandığın ailenin 5 yıl önce oturduğu binadan çıkarılmadığını belirledi. Ailenin bodrum katında kiler olarak kullandığı bölümü inceleyen ekipler, kadavra köpeği ile arama yaptı.

Son dakika! Babasının, annesini öldürüp gömdüğü Naride, dehşet gecesini anlattı

ARKADAŞINI YARDIM ETMESİ İÇİN TEHDİT ETMİŞ

Köpeğin tepki vermesi üzerine fayansları kırarak kazı yapan polis, çelik sandığa ulaştı. Sandığı açan ekipler, cesetle karşılaştı. İncelemede, cesedin Nesrişah Yorgun'a ait olduğunu belirleyen polis, cezaevinde bulunan Eyüp Yıldızhan hakkında soruşturma başlattı. Polisler, olay günü Yıldızhan'ın yanında olduğunu belirledikleri İhsan Alver'i de cinayetten kısa bir süre sonra yerleştiği İstanbul'da gözaltına alarak, Iğdır'a getirdi. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Alver, suçunu itiraf etti. Alver, "Eyüp beni çağırdı, kadını öldürmüştü. Benden cesedi bodruma indirmek için yardım istedi. Olmaz dediysem de 'Yardım etmezsen birlikte yaptık' derim diyerek tehdit etti, korkuttu. O yüzden yardımcı olmak zorunda kaldım" dedi. Alver tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika! Babasının, annesini öldürüp gömdüğü Naride, dehşet gecesini anlattı

"ANNENİN TANSİYONU VAR, BAYILDI"

Yaşadığı kabus dolu geceden 5 yıl sonra, annesinin cenazesinin apartmanın bodrum katında üzeri fayanslarla örtülü bir sandığın içinden çıkmasına çok üzüldüğünü söyleyen çiftin 8 kız çocuğundan Naride Nur Yıldızhan yaşadıklarını anlattı. Olay günü annesi ile bir kafede oturduğunu belirten Yıldızhan şunları söyledi: "Babam, annemi cep telefonu ile arayıp lahana aldığını ve bunu kendisi için sarmasını istedi. Eve gittik. Annem kendisine yardım etmem için beni mutfağa gönderdi. Babam 'sen hastasın, karnın ağrıyor yatağına gir çıkma' diyerek izin vermedi. Ben de yatağımdan çıkmadım. Yatağımda uzanırken babam anneme yardım ediyordu. Babamın elinde küçük bir hap vardı. O hapı annemin birasına attı. Annem birayı yarısına kadar içti. Annem telefonla konuşuyordu, sonra tuvalete gitti. Ben odadayken gürültü duydum. Merak ettim, baktım, babam kucağında annemi almış getiriyordu. Babam, annemi yatağa koyarken 'Anneme ne oldu?' diye sordum. Babam 'annenin tansiyonu var, düştü, bayıldı' dedi.

"ANNENE YUMRUK ATTIM, EVİ TERK ETTİ" DEMİŞ

Ben de 'annemin böyle bir şeyi olmazdı' bana 'sen karışma diye' bağırınca korktum. Karnım ağrıdığı için babam meyve suyu getirdi ve 'iç bir şeyin kalmaz' dedi. Onu içince gözüm kararmaya başladı, düştüm. Sonra gözümü açtığımda hava karanlıktı. Bir tane orta yaşlı kır saçlı adamın sonradan adının İhsan Alver olduğunu öğrendiğim şahıs, yatağı siliyordu, yerde kova ve bulaşık süngeri vardı. Benim uyanmama adam korktu, tedirgin oldu ve babama 'Eyüp kızın kalktı gel' dedi. Babam bana 'bir şey hatırlıyor musun?' sordu. Ben de hatırlamadığımı belirterek annemi sordum. Babam, 'annenin burnuna yumruk vurdum, kanadı o da evi terk etti' dedi. Ben lavaboya gideceğimi söyledim. Babamla konuşurken İhsan Alver de yanımızdaydı.

Babam beni tuvalete götürdü. Geri döndükten sonra odanın kapısını üzerime kilitledi. Ben 'neden üzerime kapıyı kilitledin?' diye sorunca 'Koy başını sen yat, karışma' dedi. Sonra ışığı açtım, halıların her yeri kandı, ama temizlenmişti. Çok fazla kan vardı. Korktum, tedirgin oldum, 'baba bu ne kan' diye sordum. 'Senin annenin burun kanıdır, sen karışma yat' dedi. Televizyon açmıştı, televizyon ışığı vardı, ben yatakta yatıyordum. Evde sanki temizlik yapıyorlardı. İhsan'la babam ev içinde oraya buraya gidiyorlardı."

Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım, Iğdır, Eyüp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş - Son Dakika
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