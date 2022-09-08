Acılı şehit amcası bölücü terör örgütüne mesajı verdi: "Nice Şehit Hasan Basri'ler yetiştiriyoruz" - Son Dakika
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Acılı şehit amcası bölücü terör örgütüne mesajı verdi: "Nice Şehit Hasan Basri'ler yetiştiriyoruz"

08.09.2022 00:03
Acılı şehit amcası bölücü terör örgütüne mesajı verdi: "Nice Şehit Hasan Basri'ler yetiştiriyoruz"

Acılı şehit amcası bölücü terör örgütüne mesajı verdi: "Nice Şehit Hasan Basri'ler yetiştiriyoruz" Şehidin amcasından yeğenine büyük vefa Amcası şehit yeğeni için apartmanın ismini değiştirip, evinin bir odasını ayırdı 2016 yılında şehit düşen Afyonkahisarlı Uzman Çavuş Hasan Basri Tek'in...

Acılı şehit amcası bölücü terör örgütüne mesajı verdi: "Nice Şehit Hasan Basri'ler yetiştiriyoruz"

Şehidin amcasından yeğenine büyük vefa

Amcası şehit yeğeni için apartmanın ismini değiştirip, evinin bir odasını ayırdı

AFYONKARAHİSAR - 2016 yılında şehit düşen Afyonkahisarlı Uzman Çavuş Hasan Basri Tek'in amcası yeğeninin hatıralarını yaşatmak evinde ayırdığı odanın kapılarını İHA ekibine açtı. Yeğeninin eşyalarını, kitaplarını odada muhafaza altında tutan şehidin amcası Gani Tek, bölücü terör örgütüne yıllarca unutulmayacak mesajı ise gözyaşlarını saklayarak 'Nice Hasan Basri Tek'ler yetiştiriyoruz diye verdi.

için apartmanın ismini değiştirip oturduğu evinin bir odasına yeğenine ayırıp eşyaları ile süsledi.

Mayıs 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yenişehir mahallesinde bölücü teröristlerin tuzaklı bombalı saldırısı sonrası Uzman Çavuş Hasan Basri Tek şehit düştü. Şehit haberi sonrası defin işlemleri tamamlandıktan sonra şehidin amcası Gani Tek ise şehit yeğenine büyük bir vefa örneği gösterdi. Tek, yeğeni için önce oturdukları apartmanın ismini 'Şehit Hasan Basri Tek' olarak değiştirdi, ardından oturduğu evinin bir odasını yeğeni için yeniden düzenledi. Yeğeninin hayattayken kullandığı sivil kıyafetler ile askeri kıyafetleri başta olmak üzere kitapları, saati ve eşyalarını bu oda da toplayan Tek, evinin içinde en güzide yer olarak gördüğü odaya ise gözü gibi bakıyor.

"Bizim için çok acı bir kayıp ama vatanımız için feda olsun"

İhlas Haber Ajansı muhabirine yeğeni için kurduğu odayla ilgili açıklamalarda bulunan Tek, odanın kapılarını kendi aile üyeleri haricinde ilk defa İHA ekibine açtığını kaydetti. Tek, "Odadaki bütün eşyalar şehit olmadan önce yeğenim kullandığı eşyaları. 2016 yılında şehit olduktan sonra bu odayı oluşturduk ve eşyaları koyduk bu odayı fazla açmayız sadece havalandırma amaçlı açarız. Bütün eşyalarını bu şekilde muhafaza ediyoruz. Şehidimizi hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Bizim için çok acı bir kayıp ama vatanımız için feda olsun. Daha nice şehit Hasan Basri Tek'ler yetiştiriyoruz" dedi.

YORUMLAR
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Şehit amcası gözyaşlarını gizleyerek bölücü terör örgütüne unutulmayacak mesajı verdi Açıklaması Şehit amcası gözyaşlarını gizleyerek bölücü terör örgütüne unutulmayacak mesajı verdi Açıklaması
Kaynak: İHA

Hasan Basri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acılı şehit amcası bölücü terör örgütüne mesajı verdi: 'Nice Şehit Hasan Basri'ler yetiştiriyoruz' - Son Dakika

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