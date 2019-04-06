Son Dakika Haberleri: Açılış Kurdelesini Restoran İnşaatında Çalışan İşçilere Kestirdi

Açılış Kurdelesini Restoran İnşaatında Çalışan İşçilere Kestirdi

1 saat önce

ADANA'da, 49 yıllık kebapçı Süleyman Gökmen, yeni restoranının açılışında kurdeleyi iş yerinin inşaatında çalışan işçilere kestirdi.

Açılış Kurdelesini Restoran İnşaatında Çalışan İşçilere Kestirdi, System.String[]
ADANA'da, 49 yıllık kebapçı Süleyman Gökmen, yeni restoranının açılışında kurdeleyi iş yerinin inşaatında çalışan işçilere kestirdi. Gökmen, daha sonra kendi eliyle pişirdiği kebapları, işçilere ve ailelerine ikram etti.

Kentte 1908 yılından beri hizmet veren Tarihi Kazancılar Kebapçısı'nda restoranı bulunan Süleyman Gökmen, yeni açtığı şubesinin inşaatında çalışan işçileri unutmadı. 1970 yılında Batman'dan Adana'ya gelen ve bulaşıkçı olarak girdiği kebapçının patronu olan Gökmen, restoran sayısını 4'e çıkarıp, 150 kişiye iş imkanı sundu. Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yeni şube açan Süleyman Gökmen, restoranın açılışında kurdeleyi, iş yerinin inşaatında çalışan işçilere kestirdi. Gökmen, daha sonra ocağa geçip eliyle pişirdiği kebapları işçilere ve ailelerine ikram etti.

Süleyman Gökmen'e teşekkür eden işçiler, "Biz buranın boya, tesisat ve yıkım işlerinde çalıştık. Patronumuz bizi unutmadı, ilk açılışta bizi davet etti. Allah razı olsun, iyi ki var" ifadelerini kullandı. Gökmen ise "Geldiğimiz noktada en büyük destekçilerimiz beraber ekmek yediğimiz personelimiz. Onların hakkını ödeyemeyiz. Emekleri olan restoranımızda yemeklerimizi yedik, açılışımızı yaptık. Birlikteliğimiz ömür boyu devam edecek" diye konuştu.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:38 Kaynak: DHA

Adana, İşçi, Güncel
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