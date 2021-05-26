AÇILIŞA GÜN SAYAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

AÇILIŞA GÜN SAYAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

26.05.2021 11:20
AÇILIŞA GÜN SAYAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

İSTANBUL'un yeni simgesi Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi, 29 Mayıs günü düzenlecek törenle resmen açılacak.

İSTANBUL'un yeni simgesi Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi, 29 Mayıs günü düzenlecek törenle resmen açılacak. Deniz seviyesinden 575 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı unvanını alan kule, havadan görüntülendi.

Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin tek bir noktada toplanması amacıyla projelendirilen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin yapımına 2016 yılının Mart ayında başlandı. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılan kulenin kıvrımlı kısımlarında yaşam alanları bulunuyor. Elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla önce test yayınları yapılan kule, bir süre önce 100'den fazla yayıncı kuruluşa hizmet vermeye başladı.

ESKİ ANTENLER SÖKÜLDÜ

Kulenin yapımıyla birlikte görüntü kirliliğine neden olan antenler de tek tek söküldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 29 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek törenle resmi açılışının yapılacağını duyurduğu Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi'ndeki son durum, havadan görüntülendi. Görüntülerde kulenin eksik olan giriş bölümünündeki betonarme ve peysaj çalışmalarının tamamlandığı görülüyor.

İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAKKüçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi girişinden itibaren 388,5 metre uzunluğunda. Kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğinde. Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşuyor. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39'uncu ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor. 33'üncü ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alıyor.Kulenin yapımında 30 bin metreküp beton ve 3 bin ton yapı çeliği kullanıldı. Çamlıca Kulesi artık seyir terası, kafe restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecek. Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufunun maksimum seviyede olduğuna dikkat çekildi.

Görüntü dökümü: -------------Çamlıca Kulesi'nin havadan çekilen görüntüleri


- İstanbul
AÇILIŞA GÜN SAYAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
AÇILIŞA GÜN SAYAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
AÇILIŞA GÜN SAYAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
AÇILIŞA GÜN SAYAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
AÇILIŞA GÜN SAYAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
AÇILIŞA GÜN SAYAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
AÇILIŞA GÜN SAYAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
AÇILIŞA GÜN SAYAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
AÇILIŞA GÜN SAYAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul, Çamlıca, Mayıs, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AÇILIŞA GÜN SAYAN ÇAMLICA KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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