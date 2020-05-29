AÇILIŞI YAPILACAK OLAN PANDEMİ HASTANELERİNE İLİŞKİN VİDEO PAYLAŞILDI - Son Dakika

AÇILIŞI YAPILACAK OLAN PANDEMİ HASTANELERİNE İLİŞKİN VİDEO PAYLAŞILDI
İSTANBUL DHAKoronavirüs salgını için inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşiköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci ile tamamlanmış halinin görüntüleri paylaşıldı.
İSTANBUL DHA
Koronavirüs salgını için inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşiköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci ile tamamlanmış halinin görüntüleri paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:20 Kaynak: DHA
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