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Açılışı yapılan Ar-Ge Merkezi pandemide günde 17 bin maske üretti - Son Dakika

Açılışı yapılan Ar-Ge Merkezi pandemide günde 17 bin maske üretti

10.09.2021 21:01
Açılışı yapılan Ar-Ge Merkezi pandemide günde 17 bin maske üretti, System.String[]

Pandemi sürecinde Keçiören Belediyesi tarafından kolonya, maske ve dezenfektan üretimi yapılan Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Pandemi sürecinde Keçiören Belediyesi tarafından kolonya, maske ve dezenfektan üretimi yapılan Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemide günlük 14 ila 17 bin adet maske üretim kapasitesine ulaştıklarını söyledi.

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karakaya Mahallesi'ne inşa edilen AR-GE Merkezi'nin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Lütfiye Selva Çam ve Orhan Yeğin ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlk defa bir belediye olarak maskeyi biz ürettik. Günlük 14 ila 17 bin adet maske üretim kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Karantinaya girerek olmaz, bize şimdi görev düşüyor, zaman vatandaşımızın yardımına koşma zamanı dedik. Gece gündüz kolonya, dezenfektan ve maske üretip dağıttık vatandaşımızın hizmetkarı olduk" dedi.

Başkan Altınok, "Pandeminin ilk dönemlerinde dezenfektan karaborsaya düştü. Biz litresini 8 liraya ürettik. Çamaşır suyu gibi değil, mikrop öldürücü kaliteli dezenfektan ürettik. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri 74 ila 80 lira arasında dezenfekten satın aldılar. Bir üniversitenin laboratuvarına da göndererek virüs ve mikrop öldürücü özelliğini ölçtürmek kaydıyla biz 8 liraya üretiyoruz, size 18 liraya verelim dedik. Bu teklifimiz karşısında çıt ses çıkmadı. İstanbul kamuoyunda da bu epey bir yer aldı" ifadelerini kullandı.

"70 bin ev ve iş yerinin dezenfeksiyonunu yaptık"

Pandemi sürecinde virüsü bahane etmediklerini, vatandaşların mağdur olmaması için kapanma dönemlerinde hayatı kolaylaştıracak birçok hizmeti hayata geçirdiklerini aktaran Altınok şunları kaydetti:

"70 bin ev ve iş yerinin dezenfeksiyonunu belediyemiz yaptı. Vatandaşımız bizi aradı, biz de hemen adreslerine giderek dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdik. Herhangi bir ücret almadık. Keçiören dışındaki kamu kurumlarımıza da dezenfeksiyon hizmeti verdik. Çalışmalarımızı kurumsal bir yapıya kavuşturarak AR-GE Merkezimizi inşa ettik. Pandemi ile mücadele etmek için dezenfektan, kolonya ve maske lazımdı. Dezenfektan ve maske tedarikinde vatandaşlarımız zorluk çekince hemen üretime başladık. Bu maske ve dezenfektanları her gün çarşı ve pazarlarımızda vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Bir gün ilçemizdeki salı pazarında maske dağıtıyordum ve hanımefendinin biri beni çevirdi, 'Ben CHP'liyim, size hiç oy vermedim ama siz bizi düşünüyorsunuz ve kendi elinizle maske dağıtıyorsunuz. Eğer bundan sonra size oy vermezsem ellerim kırılır' diyerek de bizleri mutlu etti. Tabii biz bu hizmeti oy için yapmıyoruz, vatandaşımızın sağlığı için yapıyoruz."

"Millet Bahçemizin ihalesi 15 Ekim'de"

Başkan Altınok konuşmasında Bağlum bölgesine yapılacak yatırımlara da değinerek şunları aktardı:

"15 Ekim'de Millet Bahçemizin ihalesini yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Deprem, yangın ve sel felaketleri olunca 30 Ağustos'ta yapılacak olan Millet Bahçemizin ihalesini 15 Ekim'e çektik. Karakaya Mahallemizden Karşıyaka Mahallemize kadar toplamda 446 bin metrekarelik alana inşa edeceğimiz Millet Bahçemiz Ankara için önemli bir akciğer olacak. Bağlum'da pazar yerimizin açılışını da yapacağız. Göreve geldiğimizde Karakaya Mahallemizin yolları çamurdu, söz verdik ve havaalanı gibi yollar yaptık. Bağlum Stadı'mızı da Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yenileyeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür ediyorum."

"İstanbul ve Ankara Büyükşehir'in yapamadığını Keçiören Belediyesi yaptı"

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise yaptığı konuşmada, "Bu AR-GE Merkezimizin Keçiören'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu merkezin kuruluşunda emeği geçen belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde maske savaşları oldu. Ülkemiz ise bu mücadeleyi büyük bir başarıyla atlattı. Lafla peynir gemisi yürümez. İşte Keçiören Belediyemizin yaptığı gibi hemen 2020 yılının Nisan ayında bu merkezi açarak hızlı bir şekilde haklımızın ihtiyacı olan kolonya, dezenfektan ve maskeyi üretti ve dağıttı. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin yapamadığını Keçiören Belediyesi yaptı" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un öngörülü bir hizmeti hayata geçirdiğini dile getirerek, "Bugün dünyada AR-GE'ye yapılan yatırımların hiç boşa gitmediğini görüyoruz. 2002 yılına baktığımızda AR-GE çalışmaları milli gelirimizin binde 5'ini teşkil ederken, bugün yüzde 2-3 civarına gelmiş durumda. Bir belediyede de AR-GE merkezinin açılmış olması çok önemli. Bu merkez Pandemi ile mücadelemizin en başında yani Nisan 2020'de açıldı. Bu çalışma öngörülü olmak anlamına gelir. Neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir dönemde başkanımızın bu girişimi yapması büyük bir başarıdır. Kendisine bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek AR-GE Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar daha sonra merkezi gezerek görevli kimyagerlerden bilgi aldı. Programda vatandaşlara kolonya, maske ve dezenfektan da dağıtıldı. - ANKARA

Açılışı yapılan Ar-Ge Merkezi pandemide günde 17 bin maske üretti
Açılışı yapılan Ar-Ge Merkezi pandemide günde 17 bin maske üretti
Açılışı yapılan Ar-Ge Merkezi pandemide günde 17 bin maske üretti
Açılışı yapılan Ar-Ge Merkezi pandemide günde 17 bin maske üretti
Açılışı yapılan Ar-Ge Merkezi pandemide günde 17 bin maske üretti
Açılışı yapılan Ar-Ge Merkezi pandemide günde 17 bin maske üretti
Açılışı yapılan Ar-Ge Merkezi pandemide günde 17 bin maske üretti

Araştırma Geliştirme, Keçiören Belediyesi, Pandemi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Açılışı yapılan Ar-Ge Merkezi pandemide günde 17 bin maske üretti - Son Dakika


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