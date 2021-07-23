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Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktıHükümete "olimpiyatları iptal edin" çağrısıİmparator Naruhito: "Salgın tedbirleri... - Son Dakika

Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktıHükümete "olimpiyatları iptal edin" çağrısıİmparator Naruhito: "Salgın tedbirleri...

23.07.2021 13:04

- Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktı Hükümete "olimpiyatları iptal edin" çağrısı İmparator Naruhito: "Salgın tedbirleri uygularken olimpiyat organize etmek kolay değil" Japonya'da bugün başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na karşı olan protestocular başkentte...

- Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktı

Hükümete "olimpiyatları iptal edin" çağrısı

İmparator Naruhito: "Salgın tedbirleri uygularken olimpiyat organize etmek kolay değil"

TOKYO - Japonya'da bugün başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na karşı olan protestocular başkentte sokaklara çıktı. Hükümete "Olimpiyatları iptal edin" çağrısında bulunan grup, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Tokyo Valisi Yuriko Koike karşıtı pankartlar taşıdı. Japonya İmparatoru Naruhito ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı kabul ettiği görüşmede, "Tam kapsamlı salgın önleme tedbirlerini uygularken olimpiyat organize edebilmek kolay değil" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve açılışına saatler kalan Tokyo Olimpiyatları'na karşı olan kalabalık grup, başkent Tokyo'da sokaklara çıktı. Shibuya semtindeki Harunogawa Parkı'nda toplanan grup adına yapılan açıklamada, Tokyo Olimpiyatları'nı Covid-19 salgını altında gerçekleştirmenin halk sağlığını riske attığı kaydedildi. "Sağlık personelini ve sağlık için kullanılabilecek bütçeyi olimpiyatlar için kullanmaktan vazgeçin" denilen açıklamanın ardından protestocular, şehir merkezine yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüş nedeniyle trafik zaman zaman kesintiye uğrarken, polis yaklaşık bin kişilik grubu adeta güvenlik çemberine aldı. "Olimpiyatları iptal edin, hayatları kurtarın", "Olimpiyatlara hayır", "Oyunları durdurun" pankartları taşıyan ve aynı sloganları atan öfkeli kalabalık, oyunların yapılmasında rollerinin olduğu gerekçesiyle Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Tokyo Valisi Yuriko Koike'yi istifaya çağırdı. Protestocular, "Olimpiyatların ardından Covid-19 salgını kötüye giderse sorumlusu kim olacak" diye sordu.

İmparatordan "olimpiyat" itirafı

Japonya İmparatoru Naruhito ise Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayı'nda Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı kabul etti. Covid-19 önlemlerine atıfta bulunan Naruhito IOC'nin çabalarına saygı duyduğunu söyledi. Naruhito, "Tam kapsamlı salgın önleme tedbirlerini uygularken turnuvayı organize edebilmek kolay değil" ifadelerini kullandı. Bach ise oyunlar süresince Japon halkının sağlığının korunması için maksimum çabayı gösterme sözü verdi.

Vaka sayısı 106'ya yükseldi

Bugün olimpiyatlarla ilişkili tespit edilen 19 yeni Covid-19 vakası, organizasyon katılımcıları ve görevliler arasında kayda geçen enfeksiyonların toplamını 106'ya taşıdı.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmişti. Organizasyonun açılış seremonisinin bu akşam Japonya saati ile 20.00'da başlaması bekleniyor.

Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktıHükümete olimpiyatları iptal edin çağrısıİmparator Naruhito: Salgın tedbirleri...
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktıHükümete olimpiyatları iptal edin çağrısıİmparator Naruhito: Salgın tedbirleri...
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktıHükümete olimpiyatları iptal edin çağrısıİmparator Naruhito: Salgın tedbirleri...
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktıHükümete olimpiyatları iptal edin çağrısıİmparator Naruhito: Salgın tedbirleri...
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktıHükümete olimpiyatları iptal edin çağrısıİmparator Naruhito: Salgın tedbirleri...
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktıHükümete olimpiyatları iptal edin çağrısıİmparator Naruhito: Salgın tedbirleri...
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktıHükümete olimpiyatları iptal edin çağrısıİmparator Naruhito: Salgın tedbirleri...
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktıHükümete olimpiyatları iptal edin çağrısıİmparator Naruhito: Salgın tedbirleri...
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktıHükümete olimpiyatları iptal edin çağrısıİmparator Naruhito: Salgın tedbirleri...
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktıHükümete olimpiyatları iptal edin çağrısıİmparator Naruhito: Salgın tedbirleri...

Koronavirüs, Olimpiyat, Japonya, Tokyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktıHükümete 'olimpiyatları iptal edin' çağrısıİmparator Naruhito: 'Salgın tedbirleri... - Son Dakika


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