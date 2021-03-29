TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1 - Son Dakika

TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1

29.03.2021 11:02

TAKSİM'de ibadete açılmasına sayılı günler kalan caminin içindeki çalışmalarda son durumu drone ile görüntülendi.

Ali AKSOYER- İSTANBUL DHA - TAKSİM'de ibadete açılmasına sayılı günler kalan caminin içindeki çalışmalarda son durumu drone ile görüntülendi.

Taksim Meydanı'nda 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar son aşamaya geldi. 17 Şubat 2017'de temeli atılan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan camide boyama işlemlerinde sona gelindi. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri tamamlanıyor. Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazıları tamamlandıktan sonra montajı yapılarak yerine takıldı.

ANA MEKAN KUBBE KISMINDA FATİHA SURESİ YAZIYOR

Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al'i İmran Suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Amenerrasulü olarak bilinen Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresi'nin 24'üncü ayeti yer alıyor.

6 HAT LEVHADAN "ALLAH LAFZI" YERİNE TAKILDI

Caminin içerisinde yer alacak 6 hat levhanın ilki olan "Allah" lafzı mimberin sağ tarafına asıldı. Diğer levhaların da yerine takılması için çalışmalar devam ediyor. Hat levhalarda Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor. Camide taş kaplama çalışmalarında son aşamaya gelindi. Mihrabın yapımı ise devam ediyor. Taksim Camii'nde şadırvan da ortaya çıktı. Cami içi ve dışındaki son durum havadan görüntülendi.

TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1
TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1

İnşaat, Taksim, Drone, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİM'DEKİ CAMİNİN İÇİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -1 - Son Dakika


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