Açılışında izdiham olan iş yeri sahibi: Bize uyarı gelmedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Açılışında izdiham olan iş yeri sahibi: Bize uyarı gelmedi - Son Dakika

Açılışında izdiham olan iş yeri sahibi: Bize uyarı gelmedi

6 saat önce

SİVAS'ta koronavirüs uyarılarına rağmen açılışında izdiham olan mağazanın sahibi Muhammed Uğur (29), "Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Bize açılış öncesi koronavirüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi" dedi.

Açılışında izdiham olan iş yeri sahibi: Bize uyarı gelmedi, System.String[]

SİVAS'ta koronavirüs uyarılarına rağmen açılışında izdiham olan mağazanın sahibi Muhammed Uğur (29), "Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Bize açılış öncesi koronavirüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi" dedi.

Eskikale Mahallesi Hoca İmam Sokak'ta önceki gün ev eşyaları satışı yapan mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Mağaza sahipleri, açılışa özel ürünlere indirim uyguladı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi ise açılış saatinden önce iş yeri önünde toplandı. Açılışın yapılmasıyla birlikte vatandaşlar mağaza içerisine akın etti. Koşarak mağazaya girenler ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Yaşanan izdiham nedeniyle birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi. Giriş kapısında sıkışanların yanı sıra kalabalıktan bunalanlar, çevredekiler tarafından kenara çekilerek sakinleştirildi. Ürün almayı başarabilenler ise kasa önünde uzun kuyruk oluşturdu. Koronavirüs önlemleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki uyarılara rağmen yaşanan görüntü şaşkına çevirdi. Açılış sosyal medyada büyük tepki topladı. Mağazadaki yoğunluk mağazanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

'FİYAT ARTIŞI YAPANLARA TEPKİ İÇİN İNDİRİM YAPTIK'

Mağaza sahibi Muhammed Uğur, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açılış öncesi böyle bir yoğunluğun olacağını öngöremediklerini söyleyen Uğur, "Öncelikle bu şekilde gündeme gelmek bizi gerçekten üzdü. Bizim buradaki tek amacımız ülkemizin zor süreçten geçtiği şu dönemde istihdam sağlamak ve ekonomiye canlılık vermektir. Asıl amacımız budur. Ama biz böyle bir yoğunluğun olacağını öngöremedik. Şu anda koronavirüsü bahane ederek birçok esnaf fiyatları kat kat artırıyor. Maske, kolonya, dezenfektan ürünleri olsun bunlara ciddi şekilde fiyat artışları yaptıkları için biz de buna tepki olsun diye mağazamızda indirim yapmak istedik. Açılışımızı biz 1,5 ay öncesinden belirlemiştik. 10 gündür de reklamlarımız yapılıyordu. Bize koronavirüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi. Eğer bir uyarı gelmiş olaydı biz bunu ciddiye alırdık. Zaten biz açılış öncesi de mağazada dezenfektan işlemimizi profesyonel ekiplere yaptırdık. Normalde haftada 1 kez dezenfekte işlemi yaptırma kararı almıştık. Ama bu tepkilerden dolayı biz bunu her gün yapmaya karar verdik" dedi.

Mağazada açılış günü yaşanan yoğunluğun ise normale döndüğü gözlendi.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:54 Kaynak: DHA
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