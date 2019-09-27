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Açılışını yaptığı dükkanın ismini değiştirdi

44 dakika önce

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, açılışını yaptığı berber dükkanının yabancı ismi yerine Türkçe isim önerdi.

Açılışını yaptığı dükkanın ismini değiştirdi, System.String[]

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, açılışını yaptığı berber dükkanının yabancı ismi yerine Türkçe isim önerdi.

Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'nde, Yıldırım ve Yılmaz Şimşek kardeşlere ait berber dükkanının açılışını, Belediye Başkanı Oğuz yaptı.

Dualarla açılışını yaptığı dükkanın ilk müşterisi olan Oğuz, uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yaptığını hatırlatarak, dükkanın İngilizce olan isim tabelasının Türkçe bir isimle değiştirilmesini önerdi.

Dükkan sahiplerinin Erzurumlu olması nedeniyle dükkanın isminin "Dadaş" olabileceğini söyledi.

Yıldırım Şimşek ise "Başkanımızın tavsiyesine uyarak dükkanın isminin yazılı olduğu tabelayı en kısa zamanda 'Dadaş Berber Salonu' olarak değiştireceğiz." dedi.

Kahramankazan, Yılmaz Şimşek, Serhat Oğuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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