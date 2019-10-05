Son Dakika Haberleri: Açılışlar ayı Ekim
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Açılışlar ayı Ekim

1 saat önce

Gülsin Onay, Ekim ayında sezon açılışlarının da içinde olduğu 8 konser verecek..

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28 Eylül'de Cambridge West Road Konser Salonu'nda East Anglia Oda Orkestrası'yla Schumann'ın piyano konçertosunu seslendirerek, 2018-2019 sezonunu açan piyanist,2 Ekim'de İstanbul Yeldeğirmeni Sanat'ın sezon açılışını, görkemli bir resitalle gerçekleştirdi.

Cambridge, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:15 Kaynak: Bültenler
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