Açılışlar ayı Ekim
1 saat önce
Gülsin Onay, Ekim ayında sezon açılışlarının da içinde olduğu 8 konser verecek..
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:15 Kaynak: Bültenler
28 Eylül'de Cambridge West Road Konser Salonu'nda East Anglia Oda Orkestrası'yla Schumann'ın piyano konçertosunu seslendirerek, 2018-2019 sezonunu açan piyanist,2 Ekim'de İstanbul Yeldeğirmeni Sanat'ın sezon açılışını, görkemli bir resitalle gerçekleştirdi.
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