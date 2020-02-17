Açılışta görevli palyaçonun darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Açılışta görevli palyaçonun darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

Açılışta görevli palyaçonun darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi

7 saat önce

Mersin'de bir açılışta görevli palyaçonun darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Mersin'de bir açılışta görevli palyaçonun darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Akdeniz ilçesi Kuvayımilliye Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin açılışında palyaço olarak görev yapan Bayram Aydemir, güzergah üzerinde müzik eşliğinde vatandaşları eğlendirdiği sırada bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından ismi öğrenilemeyen kişi Aydemir'e darbetti.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüye, Aydemir'in darbedilmesi ve çevredekilerin müdahalesi yansıdı.

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süreden beri palyaçoluk yaptığını söyledi.

İşini severek yaptığını dile getiren Aydemir, "Açılışta insanları eğlendirmeye çalışıyordum. Biri yanıma geldi. Tipimi beğenmemiş. İnsanlarla davranış şeklimin kötü olduğunu düşünerek bana hakaret etti. El kol hareketiyle rahatsız etti. Tekme attı, dövdü. Bu durumdan çok rahatsız oldum. Şikayetçi olmadım. Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

Açılışta görevli palyaçonun darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi

Bayram Aydemir, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:35 Kaynak: AA
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