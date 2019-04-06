Son Dakika Haberleri: Açılışta İzdiham...kampanyalı Ürünleri Alabilmek İçin Adeta Birbirlerini Ezdiler

Açılışta İzdiham...kampanyalı Ürünleri Alabilmek İçin Adeta Birbirlerini Ezdiler

53 dakika önce

Açılışta izdiham...Kampanyalı ürünleri alabilmek için adeta birbirlerini ezdilerBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin açılışında izdiham yaşandı.

Açılışta izdiham...Kampanyalı ürünleri alabilmek için adeta birbirlerini ezdiler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin açılışında izdiham yaşandı. Kampanyalı ürünleri almak için vatandaşlar neredeyse bir birlerini ezecekti. İş yeri sahipleri şok olurken, yoldan geçen vatandaşlar ise olan biteni hayretler içerisinde izledi.
İnegöl'ün işlek caddesi olan Atatürk bulvarında bir iş yeri açılışa özel kampanya başlattı. Kampanyayı duyan İnegöllüler iş yerine akın etti. Kalabalık cadde üzerine taşınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bölgeye gelen trafik ekipleri vatandaşları uyararak kaldırıma çıkmalarını sağladı. Daha çok kadınların geldiği açılışta, vatandaşlar kampanyalı ürünlerden almak için birbiriyle yarıştı. Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ödeme içinde saatlerce kuyrukta bekleyenler aldıkları ürünleri alıp evlerinin yolunu tuttu. İzdihamın yaşandığı açılışta iş yeri çalışanları zor anlar yaşadı. Öte yandan yoldan geçen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırıp kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:29 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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