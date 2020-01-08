Acillerde doluluk yüzde 300 arttı - Son Dakika

Mersin'de son bir aydır devam eden soğuk ve yağmurlu havadan dolayı acil servislerde doluluk yaşanıyor. Kentteki acillere başvuru sayısı yüzde 300 artarken, yetkililer vatandaşların hava değişimlerine karşı dikkatli olmasını ve önce aile hekimlerini tercih etmesini istedi.



Mevsimsel geçişten dolayı Mersin'de birçok vatandaş grip, nezle ve soğuk algınlığı şikayetleriyle hastanelere akın ediyor. Özellikle ortalama günde bin hastanın başvurduğu acillere, son bir aydır günde 3 binin üzerinde hasta tedavi olmak için geliyor. Başvuru sayısında yüzde 300'lük artıştan dolayı yoğunluk yaşanırken, yetkililer vatandaşları uyardı. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, bu dönemlerde hava sıcaklıklarının değişkenlik gösterdiğini söyledi. Sıcaklıkların gece ile gündüz arasında ciddi farklılık gösterdiğini vurgulayan Bahçacı, "Son dönemde acil servislerde ki yoğunluk, ani hava değişimlerinden dolayı artan öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, yutma güçlüğü gibi rahatsızlıklardan dolayıdır. Vatandaşlarımız bu dönemde havaya göre giysiler giymeliler. Gece gündüz farklarından dolayı tedbirlerini almalılar. Bunun yanında yediğimiz, içtiğimiz şeylere de dikkat etmeliyiz. Özellikle C vitamini bu dönemde fazla almalıyız. Mevsim geçişlerinden kaynaklı hastalıklarda artış gösteriyor. Virüsler ve mikroplar bu dönemde çok fazla bulunuyor. Bunlardan kaynaklı insanlar hasta oluyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor" diye konuştu.



"Hastalarımız öncelikle birinci basamak sağlık tesislerine gitmeli"



Hasta olan vatandaşların önce birinci basamak sağlık tesislerine gitmesini isteyen Bahçacı, "Aile hekimleri vatandaşlarımızın en yakın sağlık danışmanlarıdır. İlimizde 170 aile sağlığı merkezinde 604 aile hekimi ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Aile sağlığı merkezlerimizde tanı ve teşhis konulmasına yardımcı olan her türlü tahlil ve tetkik yapılmaktadır. Aile hekimlerimiz gayet yetkin ve donanımlıdır. Hastalık belirtileri ortaya çıkmaya başladığı anda, erken teşhis konulması ve tedaviye başlanması için kayıtlı olduğunuz aile hekimine en kısa süre içerisinde başvurarak sağlık hizmeti alabilirsiniz. Aile hekimlerimiz kış aylarında ortaya çıkan grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkları tedavi edebilecek kapasitede ve nitelikte arkadaşlarımızdır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanmak hem hastane enfeksiyonlarından korunma hem hastalarımızın işlerini en kısa zamanda bitirme hemde acillerde yoğunluk yaşanmamasını sağlar" ifadelerini kullandı.



"Acil servislerimizde son 1 aydır yüzde 300 hasta artışı söz konusudur"



Son bir aydır acil servislerde yoğunluk yaşandığına vurgu yapan Bahçacı, "Bir aydır acil servislerimizde yüzde 300 hasta artışı söz konusudur. Şehir hastanemizde normal dönemde günde bin ile bin 500 hasta hastaya bakılırken, bugünlerde günde 4 bin hasta bakılmaktadır. Toros Devlet Hastanemizde de günde ortalama bin 600 hastaya bakıyoruz. Bakıldığı zaman 3 katı daha fazla hasta gelmektedir. Bu 2 hastanemizde acillerde 23 hekimimiz görev yapmaktadır. Bu hastalarımız öncelikle birinci basamak aile hekimlerinde tedavilerini gerçekleştirirlerse, hastanelerimizde bu yoğunluk azalmış olur. Vatandaşlarımız hastalığının en yüksek döneminde doktorlara başvurduğu için acil servislerimizde yoğunluk yaşanıyor. Bu süreçte tabi insanların mağdur olmaması için acil servislerimizi destekledi. Şu anda fiziki anlamda hastanelerimizde hiçbir sıkıntı yok. Ancak sayı 3 kat fazlalaşınca insan kaynadığında bazen zorluk yaşanabiliyor. Tabi hastanelerimizde kırmızı, sarı ve yeşil alanlar var. Kırmızı ve sarı alana gelen hastalarımıza hiç beklemeden müdahale ediliyor. Yeşil alanda ise biraz sıra bekleme olabiliyor ama oda şu anda ortalamaların çok çok altında. Yeşil alan için birçok ülkede bekleme süreleri neredeyse 24 saate kadar uzayabiliyor ancak ortalama 8 saat. Mersin ise en yoğun olduğu saatte bile bir hastanın bekleme süresi 14 dakika 32 saniyedir. Hastalarımızdan sadece biraz sabırlı olmalarını diliyoruz. Sabırla sıralarını bekledikleri zaman hiçbir sıkıntı olmaz" şeklinde konuştu. - MERSİN