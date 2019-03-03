Acımadık #11: Galaxy S10'u Binlerce Kibritten Yaptığımız Rulo Pastanın İçine Yerleştirdik!
1 saat önce
ACIMADIK #11: Galaxy S10'u Binlerce Kibritten Yaptığımız Rulo Pastanın İçine Yerleştirdik!
ACIMADIK #11: Galaxy S10'u Binlerce Kibritten Yaptığımız Rulo Pastanın İçine Yerleştirdik!
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:41 Kaynak: Youtube
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