Acımasız köpek sahibi yavru köpeği işkence ederek öldürdü - Son Dakika

Acımasız köpek sahibi yavru köpeği işkence ederek öldürdü

Acımasız köpek sahibi yavru köpeği işkence ederek öldürdü
Son Güncelleme: 22.08.2023 14:00

Çin'de bir köpek sahibi, savunmasız bir yavru köpeği işkence ederek öldürdü. Sapık, bu dehşet verici anları çekip paylaşmadan önce köpeği bıçakla tehdit etti. Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları yetkililere haber verdi ve şüpheli gözaltına alındı.

Acımasızniyetli bir köpek sahibi, savunmasız bir yavru köpeği işkence ederek öldürücü bir yüksek katlı binadan atmadan önce bu dehşet verici anları çekip paylaşan bir sapık, gözaltına alındı.

Acımasız köpek sahibi köpeğine işkence ettikten sonra yüksek bir binanın çatısından yere fırlatarak öldürdü

Sadece Wang olarak bilinen bu adam, 22 yaşında, Çin sosyal medya sitesi Douyin için işlediği korkunç suçları işlemeye karar verdi. Bu suçlar, Corgi cinsi köpeği bıçakla tehdit etmeyi içeriyordu.

Bu korkunç olay, Çin'in doğusundaki Zhejiang Eyaleti'ndeki Zhuji şehrinde bir balkonda gerçekleşti.

Rahatsız edici görüntülerde Wang'ın, siyah beyaz renkli köpeği büyük bir mutfak bıçağıyla tehdit ettiği görülüyor.

Ancak köpeğin sahibinin kötü niyetli niyetlerinden habersiz olarak, Corgi kuyruğunu sahibini görünce sallar - ki bu olayı daha da iğrenç hale getiriyor.

Video daha sonra Wang'ın savunmasız yavruyu alıp birkaç kez yere vurduğu korkunç bir sahneye kesilir.

Köpek çığlık atar ve korku içinde çekilirken Wang, onu bir köşeye sıkıştırır ve ayağıyla tekme atar.

Video bir kez daha kesilir, bu sefer Wang'ın çaresiz köpeği ensesinden yakalayıp yüksek balkonundan yere bıraktığı daha da dehşet verici bir sahneyi gösterir.

Birkaç an sonra köpeği bırakır ve onun ölümüne neden olur.

Endişeli sosyal medya kullanıcıları, Wang'ın iddiaya göre "Sonunda ölü" başlığıyla bu korkunç görüntüleri çevrimiçi paylaşmasının ardından yetkililere haber verdi.

Zhuji Kamu Güvenliği Bürosu hemen olayı araştırmaya başladı ve kısa süre sonra şüpheliyi bulup gözaltına aldı.

O zamandan beri suçlu cezaevine konuldu ve olay daha fazla soruşturma altında.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk Acımasız köpek sahibi yavru köpeği işkence ederek öldürdü - Son Dakika


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