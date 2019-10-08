Son Dakika Haberleri: Acımasız sürücü otomobiliyle köpeği böyle ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Son Dakika 3. Sayfa Acımasız sürücü otomobiliyle köpeği böyle ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Acımasız sürücü otomobiliyle köpeği böyle ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

1 saat önce

Acımasız sürücü otomobiliyle köpeği böyle ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiİSTANBUL - Ümraniye'de aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolda uyuyan köpeği göz göre göre ezdi.

Acımasız sürücü otomobiliyle köpeği böyle ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

İSTANBUL - Ümraniye'de aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolda uyuyan köpeği göz göre göre ezdi. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken köpek acı içerisinde koşarak kaçtı. Şahsın uyuyan köpeği aracıyla ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre aracıyla seyir halinde olan sürücü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek ezilmesine sebep oldu. Aracın altında ezilerek sürüklenen köpek daha sonra can havliyle koşarak kaçtı. Sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Mahalleli tarafından veterinere götürülen köpeğin kurtarılamadığı öğrenildi.

Sürücünün yerde uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde köpek yerde yattığı sırada üzerinden araç geçiyor, aracın altından çıkan köpek can havliyle kaçıyor.

Acımasız sürücü otomobiliyle köpeği böyle ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Ümraniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
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