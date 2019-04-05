"Açın Kapıyı 2" Yine İzleyicilerin Büyük Beğenisini Kazandı

Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Gürhan Altundaşar'ın canlandırdığı Necdet karakteri "Açın kapıyı" esprisi izleyicilerden tam not almıştı.

Bunun devamında "Açın kapıyı" skecinin ikinci versiyonunu da izleyiciler ile buluşturan ekip bir kez daha alkışlandı.