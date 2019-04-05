"Açın Kapıyı 2" Yine İzleyicilerin Büyük Beğenisini Kazandı
1 saat önce
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, yapımcılığını Necati Akpınar'ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak'ın üstlendiği "Çok Güzel Hareketler 2" eğlenceli skeçleri ile her pazar akşamı izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.
Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Gürhan Altundaşar'ın canlandırdığı Necdet karakteri "Açın kapıyı" esprisi izleyicilerden tam not almıştı.
Bunun devamında "Açın kapıyı" skecinin ikinci versiyonunu da izleyiciler ile buluşturan ekip bir kez daha alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:13 Kaynak: Bültenler
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