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Acının en tatlı hali eğlenceye dönüştü

1 saat önce

Çiğköftenin tescilli kenti Adıyaman'da düzenlenen Gastronomi Günleri'nde acının en tatlı hali olan çiğköfte ön plana çıktı.

Acının en tatlı hali eğlenceye dönüştü, System.String[]

Çiğköftenin tescilli kenti Adıyaman'da düzenlenen Gastronomi Günleri'nde acının en tatlı hali olan çiğköfte ön plana çıktı.


Kentte geçen yıl 'çiğköfte festivali' olarak kutlanılan ancak bu yıl ismi 'Gastronomi Günleri' olarak değiştirilen etkinlik bu yıl 4-5 Ekim tarihlerinde kutlanıyor. Adıyaman Valiliği, Belediye, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklaşa düzenlediği etkinlik mehter takımının marşları eşliğinde gerçekleştirilen kortej ile başladı.


Mimar Sinan Kültür Parkı önünde başlayan ve Demokrasi Parkı'nda son bulanan kortej Adıyaman'ın yöresel yemeklerinin fotoğraflarının yer aldığı serginin gezilmesiyle devam etti. Protokol üyeleri etkinliğin açılış kurdelesini kestikten sonra çiğköfte leğenlerinin başına geçerek başta gazeteciler olmak üzere çiğköfte ikramında bulundu. Etsiz çiğköftenin tescilini alan Adıyaman'da düzenlenen Gastronomi Günleri'nde vatandaşlara çiğköfte dağıtıldı.


Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman'ın tarihi ve kültürel zenginliği olan bir kent olduğunu belirterek, "Adıyaman'ı görmek için bir çok sebebimiz var. Başta çiğköfte olmak üzere birçok yöresel zenginliğe sahip. Tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde de önemli bir potansiyele sahip. Bu güzellikleri görerek yaşamak gerekiyor. Bu çiğköftenin tadını Adıyaman'ın havasıyla suyuyla beraber tatmak gerekiyor. O yüzden bütün vatandaşlarımızı Adıyaman'ın bütün güzelliklerini yerinde görmelerini tavsiye ediyorum" dedi.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, "Adıyaman kadim bir şehir, tarihi bir yerleşim alanıdır. Milattan önce 40 bin yıllara kadar geçmişi var. Dolayısıyla böyle bir kadim şehrin kültürel, müzik, gastronomi anlamında kültürel değeri var" diye konuştu.


Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise bulgur yiyenlerin daha zeki olduğunu iddia ederek, "Adıyaman yöresinde bulgurdan ve bulgura ait ürünlerden yapılan 144 tane gıda var. Çiğköfte bunların şahıdır, padişahıdır. Bulgur B1'den B6'ya kadar bütün vitaminleri içerisinde barındıran, çok şişmanlatmayan ama enerji veren, metabolizmamızı hızlandıran güzel besinler içerisindedir. Onun için ot yiyip ot kafalı olmuyoruz, bulgur yiyenler daha zeki oluyor diye ben biliyorum ve bunu kanıtlamaya da hazırım" ifadelerini kullandı.


Gündüz gerçekleştirilen bu etkinliklerin ardından akşam ise Adıyaman Belediyesi Konservatuarının Harfhane ekibi sahne aldı. Adıyaman yöresine ait bir birinden güzel türkülerin seslendirildiği geceye Prof. Dr. Canan Karatay'da katılarak Harhane ekibini dinledi. - ADIYAMAN

İpekyolu, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
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