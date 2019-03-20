Acıpayam 4.2 Büyüklüğünde Depremle Yine Sarsıldı
31 dakika önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı şoklar devam ederken, ilçe 20.43'de 4.2 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir depremle daha sarsıldı. Korkuya neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:06 Kaynak: İHA
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