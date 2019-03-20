Son Dakika Haberleri: Acıpayam 4.2 Büyüklüğünde Depremle Yine Sarsıldı

Acıpayam 4.2 Büyüklüğünde Depremle Yine Sarsıldı

31 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Acıpayam 4.2 Büyüklüğünde Depremle Yine Sarsıldı, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı şoklar devam ederken, ilçe 20.43'de 4.2 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir depremle daha sarsıldı. Korkuya neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

Sabah, Denizli, Acıpayam, Güncel
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