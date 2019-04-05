Acıpayam 'Afet Bölgesi' Kapsamına Alındı
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesi, 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesi kapsamına alındı.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesi, 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesi kapsamına alındı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören evler, İçişleri Bakanlığı
tarafından 'Genel Hayata Etkililik' durumu ile afet bölgesi kapsamına alındı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 343 yapının ağır hasarlı ve 272 yapının da az hasarlı olduğu belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD
) Acıpayam'ın 'afet bölgesi' ilan edilmesine karar verildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin İçişleri Bakanlığı tarafından 'Genel Hayata Etkililik' kapsamında alındığını duyurdu.
Öte yandan, bölgede kesin hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:29 Kaynak: İHA
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