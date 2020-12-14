Acıpayam Çakır havucunda hasat devam ediyor - Son Dakika

Acıpayam Çakır havucunda hasat devam ediyor

14.12.2020 09:37
Acıpayam Çakır havucunda hasat devam ediyor, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesinde yüzyıllardır dikimi yapılan ve mahallenin ismiyle anılan ünlü 'Çakır Havucu'nun hasadı devam ediyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesinde yüzyıllardır dikimi yapılan ve mahallenin ismiyle anılan ünlü 'Çakır Havucu'nun hasadı devam ediyor.

Mahallede yaklaşık 50 yıldan bu yana havuç üretimi yaptığını anlatan çiftçi Abdülkadir Altın, mahallede bu yıl yaklaşık bin dekarlık alanda havuç ekiminin yapıldığını söyledi. Mayıs, haziran aylarında ekilen havuç tohumlarının eylül, ekim aylarında hasadına başlandığını belirten Altın, "İnce, lezzetli ve şekerli bir havuç olan Çakır Havucunun hasadı devam ediyor.. Mayıs ayında başlanan kademeli ekim ile ilk hasat Eylül ayında başladı. Hasat Mart ayına kadar devam eder. Dekardan 7-10 ton arasında havuç hasat ediyoruz. Hasadı elle veya makineler yardımı ile yapıyoruz. Yıkanan havuçlar toptan olarak Denizli ve çevre illerde bulunan hallere gönderiliyor. Havuç bu yıl toptan kilogramı 1.5 ile 2 TL arasında satılıyor. Ben 25 dönümlük tarlamda havuç üretimi yapıyorum. Mahallemizde bu yıl yaklaşık bin dekar alanda havuç ekimi yapıldı. 7- 8 bin ton havuç hasadı yapmayı hedefliyoruz " dedi.

"Çalışacak işçi bulamıyoruz"

Havuç hasadının devam ettiğini ancak hasatta ve hasattan sonra havuçların yıkanması ve poşetlenmesi işleminin yapılabilmesi için çalışacak eleman bulmakta zorluk çektiklerine dikkat çeken Altın, "Havuç üretimi yapmak masraflı ve zor. Bir kilogram havuç tohumunu 2 bin 700 TL'den satın aldık. Bir kilogram tohum anca bir dönüm araziye yetiyor. Havuç üretiminde kullandığımız 10 kilogramlık bir torba gübreyi 400 TL'den satın alıyoruz. Sulaması bakması çok zahmetli. Havuç üretiminde ve hasatta makine kullansak ta hasatta yüzde 80 el işçiliği gerekiyor. Ancak biz çalışacak eleman bulmakta zorlanıyoruz. Kendi araçlarımızla mahallemize çevre mahallelerden çalışacak elemanlar getiriyoruz akşamda geri evlerine götürüyoruz. Mazot gübre, işçi yevmiyesi çok yüksek. Masrafımız çok, gece gündüz tarladayız çalışıyoruz istediğimiz parayı kazanamıyoruz" dedi.

Vitamin deposu

Çakır mahallesinde havucun yanında kırmızı lahana, lahana, karnabahar ve turp üretimi yapıldığına dikkat çeken Altın, "İsmini ürettiğimiz mahallemizden alan Çakır Havucu, A vitamini bakımdan çok zengin bir sebzedir. Denizli'nin ve Ege Bölgesinin havuç üretim merkezi olan Çakır Mahallesi Gireniz Vadisinde ve Dalaman çayının doğusunda kurulmuştur. Topraklarımız sınırlı olduğu için en değerli ve en çok üretimini yaptığımız sebze havuçtur. Verimli ve sulak arazilerimizden dekardan iyi havuç hasadı yapıyoruz. Ürettiğimiz havuçlar, Denizli ve çevresindeki komşu illerde satılıyor" dedi. - DENİZLİ

Acıpayam Çakır havucunda hasat devam ediyor
Acıpayam Çakır havucunda hasat devam ediyor
Acıpayam Çakır havucunda hasat devam ediyor
Acıpayam Çakır havucunda hasat devam ediyor

Acıpayam, Denizli, Hasat, Havuç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Acıpayam Çakır havucunda hasat devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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