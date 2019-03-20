Acıpayam'da 5,5 Büyüklüğündeki Depremde Caminin Minaresi Yıkıldı
48 dakika önce
- Caminin hasar gören kısımlarının drone ile çekilen görüntüleri Yıkılan minarenin enkazından detaylar Caminin içinde oluşan hasardan görüntüler Muhtar ve bir vatandaş ile röportaj DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde...
- Caminin hasar gören kısımlarının drone ile çekilen görüntüleri
Yıkılan minarenin enkazından detaylar
Caminin içinde oluşan hasardan görüntüler
Muhtar ve bir vatandaş ile röportaj DENİZLİ - Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde Oğuz Mahallesi'nde bir caminin minaresi yıkıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:20 Kaynak: AA
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