Son Dakika Haberleri: Acıpayam'da 5,5 Büyüklüğündeki Depremde Caminin Minaresi Yıkıldı

Acıpayam'da 5,5 Büyüklüğündeki Depremde Caminin Minaresi Yıkıldı

48 dakika önce

- Caminin hasar gören kısımlarının drone ile çekilen görüntüleri Yıkılan minarenin enkazından detaylar Caminin içinde oluşan hasardan görüntüler Muhtar ve bir vatandaş ile röportaj DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde...

- Caminin hasar gören kısımlarının drone ile çekilen görüntüleri
Yıkılan minarenin enkazından detaylar
Caminin içinde oluşan hasardan görüntüler
Muhtar ve bir vatandaş ile röportaj DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde Oğuz Mahallesi'nde bir caminin minaresi yıkıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:20 Kaynak: AA

Acıpayam, Güncel
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