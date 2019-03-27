Son Dakika Haberleri: Acıpayam'da Artçı Sarsıntılar Nedeniyle Eğitime İki Gün Ara Verildi

Acıpayam'da Artçı Sarsıntılar Nedeniyle Eğitime İki Gün Ara Verildi

57 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.

Acıpayam'da Artçı Sarsıntılar Nedeniyle Eğitime İki Gün Ara Verildi, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen çarşamba meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini, en son 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini söyledi.

Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Karahan, "Vatandaşlarımızı zaten hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Deprem dolayısıyla ilgili kurumlar bölgede gereken işlemleri yapıyor. AFAD tarafından vatandaşlarımıza çadırlar kuruluyor." dedi.

Depremden sonra ilçede okulların tatil edildiğini hatırlatan Karahan, "Acıpayam'da çocuklarımızın depremden psikolojik olarak fazla etkilenmemesi için okullar perşembe ve cuma günü de tatil edildi. İlgili kurumlar deprem dolayısıyla bölgede çocuklara ve ailelere yönelik psikososyal destek sunuyor." ifadesini kullandı.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bugüne kadar bölgede binin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmiş, bu sarsıntıların bazıları 4'ün üzerinde olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:57 Kaynak: AA

Denizli, Acıpayam, Güncel
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