Son Dakika Haberleri: Acıpayam'da Deprem Anı Kameralara Yansıdı

Acıpayam'da Deprem Anı Kameralara Yansıdı

1 saat önce

- Acıpayam'da deprem anında market raflarındaki ürünlerin devrilmesi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Acıpayam'da deprem anında market raflarındaki ürünlerin devrilmesi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan saat 09.38 ve 09.41'de merkez üssü Acıpayam olan 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

"Can ya da mal kaybı yok"
Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te meydana gelen deprem sonrası AFAD ekiplerinin çalışma başlattığını ifade etti.

Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür." dedi.

Öte yandan deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:59 Kaynak: AA

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