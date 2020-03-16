Acıpayam'da depremzedeler için yaptırılan 130 konutun kura çekimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Acıpayam'da depremzedeler için yaptırılan 130 konutun kura çekimi yapıldı - Son Dakika

Acıpayam'da depremzedeler için yaptırılan 130 konutun kura çekimi yapıldı

6 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve yıkıma neden olan deprem sonrası afetzedeler için yaptırılan 130 konutun kura çekimi yapıldı.

Acıpayam'da depremzedeler için yaptırılan 130 konutun kura çekimi yapıldı, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve yıkıma neden olan deprem sonrası afetzedeler için yaptırılan 130 konutun kura çekimi yapıldı. Kurada çıkan hak sahiplerinin yaklaşık 2 ay sonra konutlarına geçebilecekleri öğrenildi.


Acıpayam ilçesinde 2019 yılı Mart ayında yaşanan deprem felaketinde evlerini kaybeden vatandaşları için yaptırılan TOKİ Afet Konutlarının kura çekiliş töreni Vali Hasan Karahan'ın katılımı ile yapıldı.


Törene ayrıca Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.


Törende konuşan Vali Karahan, afetzedelerin 1-2 ay içinde evlerine taşınma imkanı bulacaklarını ifade etti.


"Şartları ve fiyatları çok uygun, uzun vadeli 700-800 TL aylık ödemeler olacak"


Afetzedeler için yeterli kontenjanın olduğunu da sözlerine ekleyen Vali Karahan şunları söyledi: "130 hak sahibi ile kura çekimi gerçekleştirdik. Ama daha evini yapana yardım kapsamında olan vatandaşlarımız da var. Onlara da diyoruz ki eğer fikir değiştirirseniz sizler için de yeterli kontenjan ayırdık, sizler için de TOKİ'deki konutlarımızdan yeterince yer ayrıldı. Şartları ve fiyatları çok uygun. Uzun vadeli 700-800 TL aylık ödeme ile. Sabit ödeme şeklinde olacağı için de çok avantajlı. Özellikle hala kararsız olan vatandaşlarımıza sizlerin aracılığı ile duyuruyoruz. Tekrar hayırlı olsun. Allah kötü günler göstermesin. 2020 biraz zahmetli başladı. İnşallah sonu hayırlı olur" dedi.


Konuşmaların ardından TOKİ Afet Konutlarının kura çekilişi gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Karahan ve diğer protokol üyeleri TOKİ Afet Konutlarını gezerek incelemelerde bulundu. - DENİZLİ

Acıpayam, Denizli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:41 Kaynak: İHA
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