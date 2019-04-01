Son Dakika Haberleri: Acıpayam'da Okullar 2 Gün Tatil Edildi

Acıpayam'da Okullar 2 Gün Tatil Edildi

9 dakika önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, dün meydana gelen 4.9 büyüküğündeki depremin ardından yaşanan artçılar nedeniyle ilçede eğitim öğretime 2 gün ara verildiği açıklandı.

Acıpayam'da Okullar 2 Gün Tatil Edildi, System.String[]
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, dün meydana gelen 4.9 büyüküğündeki depremin ardından yaşanan artçılar nedeniyle ilçede eğitim öğretime 2 gün ara verildiği açıklandı.

Acıpayam'da dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılar sebebiyle okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, ilçede artçı sarsıntıların sürdüğünü, salı ve çarşamba günleri eğitime ara verildiğini söyledi. Deprem nedeniyle çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi için okulların tatil edildiğini belirten Vali Karahan, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremzede vatandaşlarımıza hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılar yapıyoruz. Deprem nedeniyle kurumlarımız gereken işlemleri sürdürüyor" dedi.

5 OKULUN BOŞALTILMASINA KARAR VERİLDİ

Öte yandan ilçede hasar tespit çalışmalarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Denizli İl Müdürlüğü yetkilileri, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 5 okulun kısmen ve tamamen boşaltılmasına karar verdi. Buna göre; Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin B Bloğu Acıpayam Anadolu Lisesi'ne taşınırken, Acıpayam Çamlık Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Karaağaç Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne, Acıpayam Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Acıpayam İmam Hatip Ortaokulu'na, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Acıpayam İmam Hatip Ortaokulu'na, Acıpayam İmam Hatip Ortaokulu ise Acıpayam İmam Hatip Lisesi'ne taşındı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:41 Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Denizli, Acıpayam, Güncel
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