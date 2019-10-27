Acıpayam'da park halindeki araç yandı
51 dakika önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:12 Kaynak: AA
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
Alaaddin Mahallesi Donallar Caddesi'ndeki Nazmi Kürşat Demir'e ait 20 KK 975 plakalı otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahelesiyle otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ankara'da kavga eden kalabalığın arasına dalan kardeş, ağabeyini aracın altında 1 kilometre sürükledi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdadi'nin öldürülmesini değerlendirdi: Dönüm noktası, memnuniyetle karşılıyoruz Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Şivan Perver, Brüksel'de PKK eylemine katıldı Büyük Birlik Partisi'nden Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek