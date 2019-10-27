Son Dakika Haberleri: Acıpayam'da park halindeki araç yandı
Son Dakika Güncel Acıpayam'da park halindeki araç yandı

Acıpayam'da park halindeki araç yandı

51 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Acıpayam'da park halindeki araç yandı, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yandı.


Alaaddin Mahallesi Donallar Caddesi'ndeki Nazmi Kürşat Demir'e ait 20 KK 975 plakalı otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahelesiyle otomobilde çıkan yangın söndürüldü.


Nedeni henüz belirlenemeyen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Acıpayam, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:12 Kaynak: AA
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