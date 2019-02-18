Son Dakika Haberleri: Acıpayam'da Şehit Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Acıpayam'da Şehit Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Mardin'de 1992 yılında şehit olan Piyade Er Osman Şakır'ın vefat eden babası Mehmet Şakır'ın cenazesi Acıpayam ilçesinde toprağa verildi.

Acıpayam'da Şehit Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Mardin'de 1992 yılında şehit olan Piyade Er Osman Şakır'ın vefat eden babası Mehmet Şakır'ın cenazesi Acıpayam ilçesinde toprağa verildi.

Mardin'de 1992'de PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Er Osman Şakır'ın Acıpayam'da yaşayan 86 yaşındaki babası Mehmet Şakır, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şehidin babası Şakır'ın cenazesi, Acıpayam ilçesi Hisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Acıpayam Belediye Başkan Vekili Hüseyin Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Gökçe, askeri erkan, vatandaşlar ve Şakır'ın yakınları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:24 Kaynak: AA

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