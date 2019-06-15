Acıpayam'da sel; otomobil ve traktör sürüklendi
2 saat önce
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, etkili olan yağmur, sele yol açtı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Acıpayam
ilçesinde, etkili olan yağmur, sele yol açtı. Park halindeki otomobil ve traktör sel sularına kapıldı.
Acıpayam'da, saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini artırarak yağan yağmur, Kuyucak
Mahallesi'nde sele dönüştü. Park halindeki otomobil ve traktör, sel sularına kapılarak sürüklendi. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sel nedeniyle bölgedeki tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi.
- Denizli
Yozgat'ta sağanak nedeniyle dereler taştı, seralar su altında kaldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı
Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza
Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak