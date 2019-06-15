Son Dakika Haberleri: Acıpayam'da sel; otomobil ve traktör sürüklendi
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Acıpayam'da sel; otomobil ve traktör sürüklendi

2 saat önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, etkili olan yağmur, sele yol açtı.

Acıpayam'da sel; otomobil ve traktör sürüklendi, System.String[]
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, etkili olan yağmur, sele yol açtı. Park halindeki otomobil ve traktör sel sularına kapıldı.
Acıpayam'da, saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini artırarak yağan yağmur, Kuyucak Mahallesi'nde sele dönüştü. Park halindeki otomobil ve traktör, sel sularına kapılarak sürüklendi. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sel nedeniyle bölgedeki tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
Acıpayam, Güncel
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