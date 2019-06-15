Acıpayam'da sel; otomobil ve traktör sürüklendi (2)

SAĞANAK DEREYİ TAŞIRDI, DEPREMZEDENİN ÇADIRI SU ALTINDA KALDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evleri su basarken, 20 Mart tarihinde ilçede meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören Ahmet Acar'ın yaşadığı deprem çadırı da su altında kaldı, eşyalar çamura bulandı. Derenin taşmasıyla Çetin Akkuş'a ait 20 KC 517 plakalı park halindeki otomobil sel sularına kapılarak yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Mahalleli yağmurun dinmesiyle temizlik çalışması başlattı. Mahalle halkı ellerine aldıkları küreklerle çamurları temizlemeye çalıştı. Mahalleye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri su basan evlerdeki sel suyunu tahliye etti. Mahalledeki bazı seralarda yağış nedeniyle çöktü. Çadırı su altında kalan Ahmet Acar, yağışın bir anda bastırdığını belirterek, "Mart ayındaki depremde evimiz hasar gördü. Aldığımız çadırda yaşamaya başladık. Yağmur bir anda bastırdı. Dere taşınca çadırımızı su ve çamur bastı. Eşyalar çamura bulandı. Eşyaları çadırdan çıkardık" dedi.

Ramazan Alpay ise derenin taşmasıyla park halindeki otomobilin sürüklendiğini ifade ederek, "Yağmur aniden bastırdı. Mahallenin ortasından geçen dere taştı, ne var ne yoksa götürdü. Otomobil de sel sularına kapıldı" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ,