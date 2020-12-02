Acıpayam'da su kesintisi - Son Dakika

Acıpayam'da su kesintisi

02.12.2020 14:37
Acıpayam'da su kesintisi, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 3 Aralık 2020 Perşembe günü Acıpayam ilçesinin muhtelif mahallelerinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 3 Aralık 2020 Perşembe günü Acıpayam ilçesinin muhtelif mahallelerinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 3 Aralık 2020 Perşembe günü 08.00- 17.00 saatleri arasında Acıpayam ilçesi Aşağı, Çamlık, Gedikli, Yeni ve Yukarı mahallelerinde ana şebeke hattındaki arızadan dolayı planlı su kesintisi yapılacağını belirtti. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi. - DENİZLİ

Acıpayam'da su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Su Kesintisi, Acıpayam, DESKİ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acıpayam'da su kesintisi - Son Dakika


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