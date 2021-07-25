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Acıpayam Kanyonu bayramda tatilcilerin gözdesi oldu - Son Dakika

Acıpayam Kanyonu bayramda tatilcilerin gözdesi oldu

25.07.2021 11:01

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Acıpayam Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Acıpayam Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü.

Turizme kazandırılan Acıpayam Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi her geçen gün artıyor.

Denizli merkezine 95, Acıpayam'a 40 kilometre uzaklıktaki Benlik ve Olukbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda bulunan ve içinde yaklaşık 10 kilometrelik doğal yürüme alanının bulunduğu kanyon, hava sıcaklığının arttığı günlerde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Kurban Bayramı tatili döneminde Denizli'nin yanı sıra çevre illerden gelen doğa, fotoğraf ve kamp tutkunlarının uğrak merkezi kanyona çam ormanlarının arasından geçilerek ulaşılabiliyor.

Bölgeye gelenler kayalara çivilerle monte edilen 50 metrelik ahşap platformla kanyonun içerisine ulaşarak doğal safari yapma şansı buluyor.

"Buraya gelenler kanyondan ayrılmak istemiyor"

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AA muhabirine, ilçenin doğal güzellikleriyle isminden söz ettirmeye başladığını ve birçok kişinin stresten uzaklaşmak amacıyla bölgeye geldiğini söyledi.

1980'de bir kişinin kanyona düşerek hayatını kaybettiğini, bu olay nedeniyle yöre halkının uzun süre bölgeye gitmeye korktuğunu anlatan Şevkan, "Uzun süre köylüler oradan korkmuştu, 'biz de düşeriz' diye. Kanyonda yaptığımız çalışmalarla korkulan yeri adeta cennete çevirdik. Artık herkes koşarak geliyor. Yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya başladık. Kanyonumuzun doğal güzelliğini artık tüm vatandaşlarımız gördü. Buraya gelenler kanyondan ayrılmak istemiyor." dedi.

Kurban Bayramı tatilinde kanyonun yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Şevkan, "Kanyonda günlük ziyaretçi sayısı yaklaşık 5 bin kişiye ulaştı. Pandemi sonrası yaşanan normalleşmeyle kanyonumuz oldukça ilgi görüyor." diye konuştu.

"Herkese tavsiye edeceğim"

İstanbul'dan gelen Nasuf Yağlı, kanyonu çok beğendiğini anlatarak, "Harika bir kanyon. Çok güzel bir yer olmuş. Herkese tavsiye edeceğim. İstanbul'a döndüğümde arkadaşlarıma muhakkak tavsiye edeceğim." ifadelerini kullandı.

Aydın'dan gelen Hüseyin Yağ ise "Gayet güzel bir kanyonmuş. Gezilmesi gereken yerlerin artık başında gelir diye düşünüyorum. Ortam kalabalık ama her şey güzel." şeklinde konuştu.

Gamze Nur ise bayram tatili için geldikleri kanyona hayran kaldıklarını ve gelecek yıl bir daha gelmek istediklerini belirtti.

Kent merkezinden gelen Nergis Suyun da kanyonun bir doğa harikası olduğunu dile getirerek, suyunun soğuk, manzaranın büyüleyici olduğunu aktardı.

Antalya'dan 8 aylık oğluyla gelen Osman Kaçar da uzun zamandır kanyona gelmek istediklerini anlatarak, "Bayram tatilinde kısmet oldu. Kanyonun içinde yürümek harikaydı. Hakikaten harika bir yer olmuş. Herkese tavsiye edeceğim." dedi.

Acıpayam Kanyonu bayramda tatilcilerin gözdesi oldu
Acıpayam Kanyonu bayramda tatilcilerin gözdesi oldu
Acıpayam Kanyonu bayramda tatilcilerin gözdesi oldu
Acıpayam Kanyonu bayramda tatilcilerin gözdesi oldu
Acıpayam Kanyonu bayramda tatilcilerin gözdesi oldu

Kurban Bayramı, Acıpayam, Denizli, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Acıpayam Kanyonu bayramda tatilcilerin gözdesi oldu - Son Dakika


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