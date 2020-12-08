Acıpayam Kanyonunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Acıpayam Kanyonunda çalışmalar sürüyor
08.12.2020 13:49
Denizli'deki Acıpayam Kanyonunun turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.
Denizli'deki Acıpayam Kanyonunun turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.
Acıpayam ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Olukbaşı ve Benlik mahalleleri arasında bulunan kanyonda yürüyüş yollarının yanı sıra tuvalet ve restoran gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği alanlar inşa ediliyor.
Yapay gölün de yapılacağı kanyonla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, saklı cennet konumundaki kanyonu turizme açacaklarını ifade ederek, "Kanyonumuz eşine az rastlanır güzellikte. Bir aksilik olmazsa mayıs ayına doğru açacağız. Yerli ve yabancı turistler kentin stresli ortamından kaçarak buraya akın edecekler. Burada yürüyüş, dağcılık gibi doğa sporu yapılabilecek." dedi.
Son Dakika Büyük endişe! Biden'ın yeni yılda vergi artırımı kararı alması piyasaları allak bullak edebilir Ankara'da hafta sonu uygulanan kısıtlama süresince açık olan işletmelerin alkol satışı yasaklandı "Eşim hamile, borç para arıyorum" diye bağırıp yardım dilenmişti! İnsanları dolandırdığı ortaya çıktı Eski Galatasaraylı Yaser Yıldız kadro dışı kaldı: Yemekleri beğenmeyip dedikodu yapıyor Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı