Acıpayam Kanyonunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Denizli'deki Acıpayam Kanyonunun turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

Acıpayam ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Olukbaşı ve Benlik mahalleleri arasında bulunan kanyonda yürüyüş yollarının yanı sıra tuvalet ve restoran gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği alanlar inşa ediliyor.

Yapay gölün de yapılacağı kanyonla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, saklı cennet konumundaki kanyonu turizme açacaklarını ifade ederek, "Kanyonumuz eşine az rastlanır güzellikte. Bir aksilik olmazsa mayıs ayına doğru açacağız. Yerli ve yabancı turistler kentin stresli ortamından kaçarak buraya akın edecekler. Burada yürüyüş, dağcılık gibi doğa sporu yapılabilecek." dedi.