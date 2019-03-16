Son Dakika Haberleri: Acısı Gerçekten Ortak Olanlar Birlikte Yas Tutabilirler"

Acısı Gerçekten Ortak Olanlar Birlikte Yas Tutabilirler"

49 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler.

Acısı Gerçekten Ortak Olanlar Birlikte Yas Tutabilirler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kalın, şunları kaydetti:

"Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:06 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Charlie Hebdo, Yeni Zelanda, Güncel
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