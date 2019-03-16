Acısı Gerçekten Ortak Olanlar Birlikte Yas Tutabilirler"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler." ifadelerini kullandı.



Kalın, Twitter hesabından, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.



Kalın, şunları kaydetti:



"Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler."

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