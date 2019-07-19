"Acısını çıkarmak istediğim yıllarım var. Tabii beni küstürmezlerse…"

İlk albümüyle birlikte "Uhde Seçil" olarak anılmaya başlanan sanatçı, ayrıca "Unutursun Gönlüm" şarkısıyla "Barbie Bebek" şimdilerde ise "Demedi Deme" şarkısında ki "Medusa" saçlarıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Tabii unutmadan "Uhde" şarkısının klibiyle Fransa'da ödüle layık görüldüğünü de belirtmek isterim.

"Rabbena" albümüyle dinleyici kitlesinin arttıran sanatçı, "Aşkısı" albümüyle küllerinden yeniden doğdu!..

Yaşadığı rahatsızlık, ihanet ve vefasızlık sonrası hem hayata hem de müziğe küsmüştü Seçil! Yeni şarkısıyla 7'den 70'e herkese nasihatte bulunan güzel sanatçı, yılların acısını çıkaracak gibi gözüküyor…

Öncelikle "Demedi Deme" single hayırlı olsun. Single'nı konuşmadan önce 90'ların barbie bebeği Uhde Seçil müzik piyasasına tekrardan hoş geldiniz. Merak ettiğim: bunca yıl bizi neden mahrum ettiniz o muhteşem sesinizden?

Bu benim tercihim değildi şartlar uygun olmadığı için mecburen oluşan bir şey. Malum plak şirketleri artık herkese maddi olarak yatırım yapmıyorlar genellikle şarkıcılar kendileri masrafları karşılayarak şirketlere dağıtım veriyorlar sistem artık bu şekilde işliyor. 16 yıl yeni şarkı yapmadan bekledim kısmet bu zamanaymış. Ossi müzik menajerim-yapımcım Hakan Eren sayesinde. Hakan olmasaydı belki çok uzun bir zaman daha beklemek zorunda kalırdım.

Peki müzik piyasasından uzak kaldığınız 16 yılı nasıl değerlendirdiniz?

Albüm çıkarmadığım dönemlerde sahne çalışmalarıma devam ettim. Ben sahne olmadan hayatta nefes alamam. Bunun dışında yine aşık olduğum başka bir sanat dalı olan tiyatroyla ilgilendim. Yaklaşık bir on yıl kadar da oyunculuk deneyimim oldu ve oyunculuktan da büyük keyif alıyorum.

"Demedi Deme" single çalışmanız nasıl geçti? Kimlerle çalıştınız?

Uhde albümümü çıkardığım 1996 yılında olduğu gibi çok büyük bir heyecan yaşadım hatta daha fazlasını diyebilirim. Sanki ilk defa single yapacakmışım gibi inanılmaz bir kıpırtı oldu içimde. Demedi Deme'nin sözü ve müziği Sadettin Dayıoğlu'na ait. Aranjörüm Feryin Kaya ve yapımcım Ossi müziğin başarılı prodüktörü Hakan Eren.

Ben her ne kadar kendimi şansız gibi görsem de aslında azıcıkta olsa şansım var. (Gülüyor) Çünkü ilk albümden sonra ikinci ve üçüncü albümlerimde olduğu gibi bu tekli çalışmamda da yine hep iyi tecrübeli isimlerle çalıştım.

Dinleyiciden nasıl tepkiler alıyorsun? Geri dönüşlerden memnun musun?

İnanır mısınız bilmiyorum ama hiç olumsuz tepki almadım. İnsanlar beni gerçekten çok özlemiş. Daha önce hep mesajlar alıyordum yeni bir şarkı çıkarmam yolunda. Şimdi o mesajların çok daha fazlası geliyor. Herkes şarkıyı çok sevmiş videolu mesajlarda yolluyorlar bana sözlü mesajlar dışında çok ama çok memnunum.

"Uhde Seçil'den yönetmen Gökhan Özdemir'e övgüler"

Sevgili Gökhan Özdemir yönetmenliğinde "Demedi Deme" şarkısına muhteşem bir klip çektiniz. Klibin hikayesi nedir? Kimler teşekkürü hak etti?

Gökhan Özdemir harika bir yönetmen. Onunla çalışmak çok keyifliydi. Açıkça konuşmak gerekirse ilk tanıştığımız dönemde biraz tereddütlerim vardı. Çünkü çok genç ve daha önce adını hiç duymamıştım.

"Diğer kliplerimin üzerinde bir klip olması gerekiyor" diye bunu kendisiyle paylaştım Gökhan'ında üzerine büyük bir yük bindi tabii. Ossi müzikten şu sıralar çok fazla sanatçı tekli çalışma çıkarıyor,Gökhan Özdemir o sanatçılar arasında en çok benim klibimi çekmek istemiş.

Demedi Deme klibinin montajlanmış halini izledikten sonra "evet güzel bir şey çıkacağını biliyordum emindim ama bu kadarını beklemiyordum" dedim. Gerçekten çok şaşırdım. Beklentimin çok çok üzerinde bir klip oldu.

Fikirleri çok güzel ve bence çok başarılı bir yönetmen adım gibi eminim ileride onu bir dizi ya da sinema filmi yönetmeni olarak da göreceğiz. Bu muhteşem klip için emeğine fikirlerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca o muhteşem ekibine de çok teşekkür ederim.

"Demedi Deme" şarkının klibi nerede çekildi? Mekâna bayıldım o nasıl doğadır.

Şile Ömerli'de çekildi. Tabii bu yine yönetmenim Gökhan Özdemir'in fikriydi çatlak toprak üzerinde klibin çekilmesi. Mekânı bende gördüğümde bayıldım. Üzerinde durmak, yürümek ve hatta sırt üstü yatmak bile çok zordu ama sonunda çok güzel bir iş çıktı ve emeğimize değdi.

Büyüklerimiz hep nasihat verirken " Sonra Demedi Deme" der ya. Peki Seçil bu şarkıyla kimlere nasihat verdi?

Nasihat demeyelim ona günümüzde aldatılan ilişkiler çok fazla kimse kimseyi aldatmasın elindekiyle yetinmesini bilsin. Sonra gelen gideni her zaman aratıyor bu kanıtlanmış bir şeydir aslında. İnsanlar sahip oldukları değerlerin kıymetini kaybettikten sonra daha iyi anlıyor. Bu sadece aşk ilişkileri için değil dostluk arkadaşlık ilişkilerinde de böyle. Kimse kimsenin kıymetini bilmiyor. Arkadan konuşmalar dedikodular birinin birine yaptığı iyiliği yok sayanlar görmezlikten gelen o kadar çok insan var ki. Herkes elindekinin kıymetini bilsin kaybettikten sonra çok geç oluyor sonra demedi demesinler!..

16 yıl gibi uzun bir aranın ardından solo albüm yapmak yerine tek şarkıyla çıkmanızın sebebi nedir?

Albüm yapsaydım diğer şarkılar çok fazla dinlenecek miydi? Hayır, bunlar daha önce albüm yapan herkes tarafından tecrübeyle kabul edildi. Yaptığınız albümde birkaç şarkı öne çıkıyor, onlara klip çekiyorsunuz diğer şarkılar klip çekilmediği için radyolarda çalmadığı için gündeme gelmiyor ve çoğu şarkı tabiri caizse heba oluyor. Artık moda tekli çalışmalar. Bu şekilde insanlar daha sık şarkı çıkarabiliyor ve yapılan her şarkının bu sayede klibi oluyor.

"Demedi Deme" 16 yılın acısını çıkarır mı?

Müzik piyasası aslında biraz nankör bir camia… Kıymet bilen çok az. Uzun yıllar hiçbir şey yapmadığınız zaman gözden uzak gönülden de ırak oluyorsunuz. Tekrar hatırlanmak için işim biraz zor olsa da yaptığınız iş kaliteliyse ve kalıcıysa o zaman halk zaten size gereken değeri veriyor.

Albüm çalışmalarınız devamı gelecek mi yoksa bir 16 yıl daha dinleyiciniz sesinize hasret mi kalacak?

Ağzınızdan yel alsın. (Gülüyor) Valla öyle bir niyetim yok ama tabii Allah bilir ne zaman ne olacağını şartlar uygun olduğu takdirde bir daha böyle uzun bir süre ayrı kalmaya hiç niyetim yok.

Şarkıyı ilk dinlediğimde "Seçil bizi 90'lara götürdü" dedim. Planlı bir karar mı bu tarz bir şarkıyla tekrardan "Merhaba" demek yoksa tesadüf mü?

Evet, aslında yanılmamışsınız. Düşüncemde 90'lı yılların havasında bir şarkı yapmak vardı. Kalbim demek ki o kadar temizmiş karşıma bu şarkı çıktı.

"Hakan Eren müzik camiasında bir değerdir"

Hakan Eren&Ossi müziğin başarınızdaki payı nedir?

Hakan eren müzik camiasında bir değerdir. 90'ların unutulmamasında onun emeği katkısı çok büyüktür. İlk 90'lar konserlerini o yapmıştır. İnsanlar arkasından onu taklit ettiler hep. Bizlerin hala sevilmesinde Hakan Eren'in katkısını görmemezlikten gelinemez. Başarılı bir yapımcı olmasının yanı sıra organizasyonların da hep en iyisini en güzelini yapar bunu her yerde söylerim ve söylemeye de devam edeceğim. Yiğidin hakkını yiğide teslim etmek gerek.

Müzik kanalları ve Radyolar şarkılarınıza ne kadar şans veriyor?

Yerel radyoların hemen hemen hepsi şarkımı çalıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Daha şarkım çok bebek. Ulusal radyolarında bir kaçında çalınıyor zaman içinde daha fazla radyolarda çalınacaktır diye düşünüyorum çünkü her radyonun kendilerine göre kuralları var. Sistem bizim zamanımızdaki gibi değil maalesef.

Elbette radyoların ve müzik kanallarının hepsi şarkımı çalar 90'ların sanatçılarına ne kadar değer verdiklerini herkes biliyor. Şu anda Dream Türk'te yayınlanıyor klibimiz diğer kanallarla da görüşmeler devam ediyor.

"Hit potansiyeli arabada belli olur" diye bir söylem vardır, sizce doğru mu?

Valla ben bile arabamda sevdiğim şarkıları son ses çalıyorsam evet doğrudur.

Okumasaydım dediğiniz bir şarkı olabilir mi?

Hayır, hiç olmadı. Sevmediğim sesime yakışmadığını düşündüğüm hiç bir şarkıyı zorla kimse okutamaz bana.

Şarkıcılığınız hakkında çevrenizden en sık duyduğunu sözler neler?

Türk sanat müziğini en güzel okuyan pop sanatçısı, 90'lı yılların barbie bebeği, 2019 yılının Medusa'sı ve buğulu sesli gibi birçok şey söyleniyor.

"Yeni şarkıları repertuarıma almadım"

Yeni çıkan şarkıcılar arasında "Star" var mı?

Bilmem vardır belki. Yenileri çok fazla dinlemiyorum desem yalan olmaz. Yeni şarkılardan hiç birini repertuarıma almadım. Yalnızca biri hariç ama Aleyna tilki. O kızı çok başarılı buluyorum ve ileride adını unutulmayanların arasına yazdıracak.

Müzikte iddialı olduğunuz kadar oyunculukta da aynı derecede iddialısınız. Tiyatro çalışmalarınız devam ediyor mu? Dizi teklifi gelirse kabul eder misiniz?

Evet, iddialıyım ve bu konuda kendime çok güveniyorum. Eğer oynadığım değerli isimlerden bu konuda yetenekli olduğum söylenmeseydi ve takdir edilmeseydim bu kadar iddialı konuşmazdım onlar bende bir ışık gördükleri için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Tiyatro çalışmalarım tabii ki devam edecek. Ben aşığım tiyatroya. Dizi teklifi gelirse aynı keyfi alır mıyım bilmiyorum ama denemek isterim açıkçası.

Hakkınızda yanlış bilinen şuan fırsat verilse düzeltirim dediğiniz konu var mı?

Ben hayatımı çok düzgün yaşayan biriyim dolayısıyla bu konuda hakkımda yanlış bilinen bir şey de olmadı. Ben çok net bir insanımdır.

Geçmişe dönüp baktığınızda sizden 2 tane cümle istiyorum: 1. Keşkeyle başlasın 2. İyikiyle…

Bu konuda ikisi de aynı kişiyle ilgili olacak cevabım. Keşke babam hayatta olsaydı ve iyi ki babamın kızı olarak dünyaya gelmişim ve bir daha yaradılırsam yine aynı babanın kızı olarak dünyaya gelmek isterim.

Fit ve genç kalmanızın sırrı nedir?

Bu biraz genlerle alakalı bir şey benim annemde çok genç gösterir. Ama bunun dışında gece hayatım yok düzenli ve dengeli beslenmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Öyle pahalı kremler bakım malzemeleri de kullanmam hatta bazen evde kendim bir şeyler uydurur maskeler yaparım.

"Mutfakta çok iyiyim"

Seçil hanım, bize bir gününüzü anlatın dersek neler anlatırsınız?

Eğer sahneyle ilgili bir programım yoksa evde kedilerimle vakit geçiririm. Mutfakta biraz becerili olduğum için söylemesi ayıp sadece kendime değil yakın arkadaşlarıma da durup dururken bir şeyler yaparım bunu sana yaptım içimden geldi deyip ararım. Arkadaşlarımla buluşup sohbet ederim. Güzel filmler girmişse vizyona sinemaya giderim. Tiyatro aşığı olarak oyunlara giderim. Televizyon izlemeyi çok severim.

Yakın gelecekteki planlarınız neler?

Kendime ait bir mekân açmak istiyorum ileride mutfak becerimi evden dışarıya taşımak istiyorum ama bu biraz zaman alacak onun öncesinde acısını çıkarmak istediğim eksik bir 16 yıl var müzik adına yeni şarkılar yapmak istiyorum. Tabii beni küstürmezlerse…

"İşte bu konuda yanılıyorsunuz"

Yıllar sonra tekrardan müzik piyasasına dönüş yaptınız. 90'lar dinleyicisi sizi çok seviyor, tanıyor ve takip ediyor ama yeni nesil dinleyici kitlesi sizi tanımıyor. Demedi Deme şarkısıyla sizi tanımayanların tepkisi ne oldu? Uhde Seçil'i benimseye bildiler mi? Genç dinleyici kitlesine ve 90'lar aşığı dinleyiciye neler söylemek istersiniz?

İşte bu konuda yanılıyorsunuz!.. Ben 15-16 yaşlarında ki gençlerden o kadar çok mesaj alıyorum ki. Şarkılarımı ve beni anne ve babalarından dolayı sevdiklerini, dinlediklerini, yeni şarkıları çok fazla dinlemediklerini, 90'lı yılların şarkıcılarını daha çok sevdiklerini söylüyorlar bana. İnanır mısınız onlardan çok daha fazla mesaj aldım uzak kaldığım zaman boyunca. Sadece benim jenarasyonum değil onlarda beni büyük bir sabırla beklediler.

Kıymetimizi bilen herkese sevgilerimi yolluyorum, bir kırıntısını bile kırpmadan. Ve biliyorum ki onlar bizim kıymetimizi bilen kalıcı şarkıları sahiplenen gerçek dinleyenler onlar arkamızda olduğu sürece biz her zaman şanslıyız.