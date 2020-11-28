Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı - Son Dakika

Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı

28.11.2020 18:28
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı, System.String[]

Bodrum'da 16 yaşındaki gencin kullandığı aracın kaza yapması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bodrum'da 16 yaşındaki gencin kullandığı aracın kaza yapması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren genç kızın cenazesi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada aracı kullanan O.U.'nun ise 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kaza, Gündoğan-Yalıkavak yolu Gökçebel mevkiinde meydana geldi. O.U.'nun (16) kullandığı 20 ACE 127 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan ve kaza mahallinde kalbi durduğu ve ilkyardım görevlilerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenilen İlkim İzci (15), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın vefatı büyük bir üzüntüye neden oldu. Kazada yaralanan sürücü O.U. ve B.Ç.'nin (15) tedavilerinin ise kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiği öğrenildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, İzci ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

İlkim, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi İlkim İzci, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine yoğun bir katılım vardı. Törende babası Torkan İzci ve annesi Gamze Esen ile ailesi ve yakınları taziye dileklerini kabul etti. Tören sonrası Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, Yalıkavak istikametine doğru giden O.U. idaresindeki otomobilin önündeki başka bir otomobili solladıktan sonra, sol şeritte giden bir motosikleti geçmek için sağ şeride geçtiği ve aniden kontrolden çıktığı görülüyor. Kontrolsüz bir şekilde sol şeride geçen otomobil, geçtiği motosikletin hemen önünden refüje çarparak takla atıp karşı şeride düşüyor. - MUĞLA

Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı
Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı

Yalıkavak, Otomobil, Bodrum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acıya boğan kazada, kahreden ayrıntı - Son Dakika


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