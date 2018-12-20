Açlık Grevi' Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
13 saat önce
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binasında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 3'ü serbest bırakıldı, 32 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.
Diyarbakır HDP
İl Başkanlığı binasında, terör örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
için açlık grevi başlatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 3'ü serbest bırakıldı, 32 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.
HDP Milletvekili Leyla Güven
'in terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla HDP il binasında açlık grevi başlatanlara yönelik 12 Aralık
'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda, 35 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü serbest bırakıldı, 32 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:28 Kaynak: İHA
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