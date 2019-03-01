Son Dakika Haberleri: Açlık Grevindeki 5 Avukata, Avukatlardan Destek

Açlık Grevindeki 5 Avukata, Avukatlardan Destek

2 saat önce

ANTALYA Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat, 36 gündür açlık grevindeki tutuklu 5 avukat için basın açıklaması yaptı.

Açlık Grevindeki 5 Avukata, Avukatlardan Destek, System.String[]
ANTALYA Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat, 36 gündür açlık grevindeki tutuklu 5 avukat için basın açıklaması yaptı. 

Antalya Adliyesi önünde toplanan avukatlar, aralarında kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu tutuklu 5 avukat için basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan avukat Deniz Yıldırım, arkadaşlarının aylardır hukuksuz şekilde cezaevinde alıkonulduklarını öne sürdü. Tutuklu avukatların bir sonraki duruşma tarihi 18 Mart'a kadar açlık grevine devam edeceğini belirten Deniz Yıldırım, "Avukatlar bu açlık grevi ile Türkiye'nin mücadeleci avukatlık geleneğinin teslim alınamaz olduğunu bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

Açlık grevindeki avukatlar ve tutuklu bulundukları hapishaneler şöyle:

Aycan Çiçek (Düzce), Aytaç Ünsal (Burhaniye), Behiç Aşçı ve Selçuk Kozağaçlı (Silivri), Engin Gökoğlu (Tekirdağ).

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:36 Kaynak: DHA

Selçuk, Antalya, Güncel
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