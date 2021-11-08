Açlık grevindeki eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Gürcistan'ın açlık grevindeki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, bulunduğu Rustavi 12 No'lu Cezaevinden başkent Tiflis'teki Gldani 18 No'lu Cezaevinin hastanesine kaldırıldı.

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınarak Rustavi 12 No'lu Cezaevine götürülmüştü. Tutuklanmasının ardından açlık grevine başlayan Saakaşvili'nin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla bulunduğu cezaevinden başkent Tiflis'teki Gldani 18 No'lu Cezaevi hastanesine kaldırıldığı açıklandı.

Gürcistan Özel Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mahkum Mihail Saakaşvili'nin sağlığının bozulmasını önlemek ve tehlikenin artmaması için Rustavi 12 No'lu Cezaevinden Gldani 18 No'lu Cezaevine nakledildi. Ek olarak kamuoyuna bilgi sağlanacak" denildi.

"HAPİSHANE ÇALIŞANLARI BENİ İÇERİ ALMADILAR"

12 No'lu Cezaevinin önünde gazetecilere açıklamada bulunan Saakaşvili'nin annesi Giuli Alasania, "Oğlumu görmek için geldim, lakin gözümün önünde onu gönderdiler. Gerçek şu ki Saakaşvili'yi zırhlı araca bindirdiler, daha sonra ise bir helikoptere. Nereye götürdüler bilmiyorum. Hapishane çalışanları beni içeri almadılar ve hiçbir bilgi vermediler. Kendi gözlerimle gördüm helikopterin nasıl uçtuğunu. Oğlumun artık burada, bu hapishanede olmadığı bir gerçek" dedi.

(İlkin Hüseynov/İHA)