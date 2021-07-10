Açlık grevindeki Faslı gazeteci 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Fas'ta 94 gündür açlık grevindeki gazeteci Süleyman er-Reysuni'ye "cinsel saldırı ve alıkoyma" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası verildi.

Akhbar el-Yevm Gazetesi'nin haberine göre, Fas'ın Kazablanka kentindeki İstinaf Mahkemesi'nde, "cinsel saldırı ve alıkoyma" suçlamasıyla yargılanan gazeteci Reysuni hakkındaki davanın duruşması yapıldı.

Dün görülen duruşmada 94 gündür açlık grevinde olan Reysuni'nin 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Karar, mahkeme önünde toplanan çok sayıda gazeteci, yazar ve aktivist tarafından protesto edildi.

Mahkeme kararına tepki

Faslı sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar, Reysuni hakkında verilen hapis cezasına tepki gösterdi.

Fas'ta faaliyet gösteren İfade Özgürlüğü Mağdurlarını Destekleme İnisiyatifi, alınan kararı, "ülkedeki hak ve özgürlüklerin yaşadığı gerilemenin göstergesi" olarak nitelendirerek Reysuni'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Fas İnsan Hakları Derneğinden yapılan yazılı açıklamada da Reysuni'nin duruşmaya katılma talebinin dikkate alınmaması ve kararın gıyabında verilmesi kınandı.

Açıklamada ayrıca, "Reysuni'nin açlık grevini sonlandırması ve derhal serbest bırakılması" çağrısı yapıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, Süleyman er-Reysuni'nin muhalif kimliğine dikkat çekilerek, hakkında alınan karar eleştirildi.

Açlık grevi nedeniyle hayati risk taşıyan gazetecinin derhal serbest bırakılması talep edildi.

Eleştirel yazılarıyla tanınan Süleyman er-Reysuni, Mayıs 2020'de hakkındaki şikayet üzerine "cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Reysuni hakkındaki suçlamaları "uydurma ve komplo" olduklarını iddia ederek reddediyor ve serbest bırakılmak için açlık grevi yapıyor.