İsrail hapishanesinde açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Ebu Atvan'ın serbest bırakılmasına karar verildi - Son Dakika

İsrail hapishanesinde hakkındaki "idari tutukluluk" kararını protesto etmek için 65 gündür açlık grevini sürdüren 28 yaşındaki Filistinli Gazanfer Ebu Atvan'ın serbest bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Mahkumun dayısı olan Beytullahim'deki Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Munkiz Ebu Atvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdari gözaltı iptal edildi ve Gazanfer'in tahliyesine karar verildi." dedi.

Ebu Atvan, "Gazanfer'in İsrail'in Kaplan Hastanesi'nden ambulansla Ramallah'taki İstishari Hastanesi'ne nakledilmesi için düzenlemeler yapılıyor." diye konuştu.

İsrail makamları, henüz Ebu Atvan'ın serbest bırakıldığına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Ebu Atvan, İsrail hastanesinde tedavi olmayı reddetmişti

İsrail güçlerince yaklaşık dokuz ay önce gözaltına alınan Ebu Atvan, hakkında verilen "idari tutukluluk" kararını protesto etmek için 5 Mayıs'ta açlık grevine başlamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Ebu Atvan'ın "idari tutukluluğunun son bulması" yönündeki talebini 10 Haziran'da reddetmişti.

Sağlık durumu kötüleşen Ebu Atvan, 23 Haziran'da Tel Aviv yakınlarındaki Rehovot kentinde bulunan Kaplan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İsrail hastanesinde tedavi olmayı reddeden Ebu Atvan, bir Filistin hastanesine nakledilmeyi talep etmiş ancak İsrail bu isteği geri çevirmişti.

Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da Ebu Atvan'ın idari tutukluluğunun askıya alınmasına karar vermiş, Filistinli tutuklunun avukatı ise İsrail mahkemesinin bu kararının Ebu Atvan'ın tutukluluğunun son bulduğu anlamına gelmediğini, İsrail istihbaratı ve Hapishaneler İdaresi'nin "tutuklunun hayati sorumluluğunu reddetmesi" anlamı taşıdığını belirtmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.